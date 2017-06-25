Выставку о спортивных победах татарстанцев хотят открыть около "Казань-Арены" к ЧМ-2018

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КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Национальный музей Татарстана готовит выставку о спортивных победах жителей республики и истории татар к чемпионату мира по футболу 2018 года. Планируется, что выставки будут организованы не в самом музее, а вблизи стадиона "Казань-Арена".
"Мы готовим выставку, посвященную (спортивным) победам татарстанцев, и хотим сделать презентационную выставку, посвященную нашей истории и культуре. Хотелось бы, чтобы эти выставки были не в самом Национальном музее, а там, где собираются все болельщики и спортсмены, видимо, на стадионах. Я надеюсь, что организаторы чемпионата нам помогут", - сообщила в воскресенье журналистам генеральный директор Национального музея Республики Татарстан Гульчачак Назипова.
По ее словам, во время проведения жеребьевки Кубка конфедераций такой опыт у музея уже был. Тогда они представили выставку о культуре и истории татар.
Национальный музей Республики Татарстан - это самый крупный региональный музейный фонд России и основное хранилище историко-культурного наследия республики. В его фондах хранится порядка млн экспонатов, а в состав музея входит несколько филиалов по всей республики. Также в музее работает своя мастерская, где ежегодно реставрируются более 500 экспонатов.
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.