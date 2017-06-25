Свиштов празднует 140-летие освобождения в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг.

СВИШТОВ /Болгария/, 25 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Торжества, посвященные 140-летию освобождения Свиштова во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., проходят в этом городе. В воскресенье здесь состоялась реконструкция первой боевой операции Освободительной войны - форсирование реки Дунай и освобождения Свиштова от османских войск, в которой приняли участие добровольцы со всей страны и подразделения Болгарской армии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Первый день свободы Болгарии

Операция по форсированию Дуная прошла в ночь с 26 на 27 июня 1877 года. В 02:00 русские войска под командованием генералов Михаила Драгомирова и Михаила Скобелева начали форсирование Дуная в районе города Зимница с высадкой в Свиштове. Несмотря на ветер и сильное течение, которые помешали компактному десантированию войск, передовым отрядам русской армии удалось успешно форсировать реку и закрепиться на болгарском берегу, а уже во второй половине дня бригада генерала Михаила Петрушевского выбила турок из Свиштова, положив конец его пятивековому рабству.

"День освобождения Свиштова стал первым днем, когда болгарский народ почувствовал себя свободным от турецкого рабства", - рассказал корреспонденту ТАСС о событиях 140-летней давности президент военно-патриотического клуба "Традиция", основного организатора исторической реконструкции событий Русско-турецкой войны, полковник Станчо Джумалиев.

На понтонах и лодках "русский десант" в воскресенье подошел к болгарскому берегу и высадился на территорию занятую "врагом". Решительной атакой его передовые отряды разгромили "турок" и, под аплодисменты сотен жителей и гостей Свиштова, обеспечили беспрепятственную высадку основных сил "русской армии".

Зрители и участники исторической реконструкции склонили головы в память о 812 русских воинах, павших при форсировании Дуная, а потом возложили венки к братской могиле героев. Мэр Свиштова Генчо Генчев призвал всех "не забывать о боевой славе героев, которые отдали свою жизнь за свободу Болгарии".

По окончании официальной церемонии участники "военной операции" оказались в окружении зрителей, которые с благодарностью пожимали им руки, фотографировали, а дети просили дать подержать "настоящее ружье".

"На Шипке все спокойно"

В субботу молебен в память о погибших солдатах, болгарских ополченцев и офицеров на легендарной Шипке провел митрополит Старозогорский Киприан, в нем принял участие князь Александр Трубецкой, который находится в Болгарии по приглашению Румена Петкова, представляющего Национальный комитет чествования 140-летия Плевенской эпопеи. В интервью ТАСС потомок именитой русской фамилии отметил, что дружба Болгарии и России всегда шла на благо болгарскому народу.

"Самое важное, что в сегодняшней тяжелой политической обстановке Болгария вспоминает свои славные страницы отношений с Россией. Сейчас отмечается 140-летие победы в Русско-турецкой войне, пусть эта дата будет поводом не только отметить событие доблестной истории России и Болгарии, символом которой является Шипка, но и помнить тот факт, что когда Россия дружит с Болгарией, то это идет на благо болгарскому народу, - подчеркнул Трубецкой. - Этот юбилей может стать сильным сигналом возобновления хороших отношений между между Россией и Болгарией".

Праздник победы продолжается

Сражение за Свиштов стало первым крупным успехом русской армии на территории Болгарии. В городе, вплоть до 27 июня, до дня Освобождения будут продолжаться разнообразные праздничные мероприятия. Их кульминация придется на 27 июня, когда состоится торжественная заря- проверка, в которой примет участие президент Болгарии Румен Радев, под патронажем которого проходят все торжества, посвященные 140-летию Освобождения Болгарии.