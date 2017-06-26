ОП РФ обратилась в ОБСЕ и Freedom House в связи с задержанием в Киеве журналиста Гужвы

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МОСКВА, 26 июня./ТАСС/. Члены Общественной палаты РФ (ОП) обратились в ОБСЕ, Совет Европы, Freedom House и ряд других международных организаций с просьбой проверить ситуацию с задержанием в Киеве главреда украинского интернет-издания "Страна" Игоря Гужвы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП, поступившем в ТАСС в понедельник.
22 июня сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в редакции интернет-издания "Страна". Позже генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что его владелец Игорь Гужва задержан по подозрению в получении взятки $10 тыс.
"ОП РФ обращается в Европейскую Федерацию Журналистов, Ассоциацию Европейских Журналистов, организацию Репортеры без границ, Комитет по защите журналистов, Международный институт прессы и организацию Freedom House. С этой же просьбой ОП РФ обратилась в ОБСЕ и Совет Европы", - говорится в сообщении.
Члены Общественной палаты просят "взять ситуацию с Игорем Гужвой под особый контроль и обеспечить его защиту от возможных политических преследований со стороны украинских властей", приводит пресс-служба ОП слова обращения.
В Общественной палаты обеспокоены поступающими новостями о задержании Гужвы. "Судя по сообщениям в СМИ, есть реальный риск политически мотивированного преследования, так как Гужва хорошо известный активист оппозиции. Он критиковал украинские власти за социальную и экономическую политику", - сообщили в ОП.