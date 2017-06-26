Общественная палата получила более 7 тысяч обращений об экстремизме в интернете

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Общественная палата за год получила более 7 тыс. обращений граждан о распространении экстремистских и националистических материалов в социальных сетях и на интернет-сайтах. Об этом сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев, выступая в понедельник на конференции "Свобода совести, христианская антропология и развитие новых информационных технологий".

"В прошлом году мы запустили кампанию по выявлению в сети Интернет экстремистских материалов, пропаганде терроризма и национальной ненависти. За это время мы получили более 7 тыс. обращений граждан со ссылками на конкретные материалы", - сказал он.

Он добавил, что мессенджер Telegram стал одной из главных площадок распространения такой информации. "Анонимный мессенджер Telegram стал одним из основных носителей террористической пропаганды, координации действий террористических групп и многого другого. К примеру, на протяжении нескольких месяцев мы обращались с предложением закрыть один из каналов, где распространялись инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, но этого не было сделано", - отметил представитель Общественной палаты.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, для внесения в реестр организаторов распространения информации - это необходимо по российскому законодательству для работы в России. Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, то мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информация.

Дуров заявил, что требование Роскомнадзора предоставить ведомству данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, противоречит Конституции РФ о праве на тайну переписки. К тому же, по словам Дурова, компания не может предоставить Роскомнадзору "ключи для дешифрации", так как они хранятся только на устройствах самих пользователей.