В Москве планируют построить два железнодорожных вокзала

Источник: Трамп готовится к встрече с Путиным на "двадцатке"Международная панорама 27 июня, 4:10
Трамп внес на утверждение Сената Конгресса США кандидатуру нового главы ФБРМеждународная панорама 27 июня, 3:45
Три сотрудника CNN уволились из-за cтатьи о встрече Скарамуччи с главой РФПИМеждународная панорама 27 июня, 3:34
Васильева: школам было бы достаточно одной-двух сквозных предметных линеек учебниковОбщество 27 июня, 3:28
Globo: генпрокуратура Бразилии просит суд предъявить президенту обвинения в коррупцииМеждународная панорама 27 июня, 2:24
Госдеп обещает четко выполнять иммиграционный указ ТрампаМеждународная панорама 27 июня, 2:24
"Филадельфия" сделала квалификационное предложение хоккеисту ЛюбимовуСпорт 27 июня, 1:12
Иванка Трамп возглавит делегацию США на предпринимательском саммите в ИндииМеждународная панорама 27 июня, 0:58
"Известия": "Роснефть" намерена за 20 лет добыть 500 млн т нефти сверх планаЭкономика и бизнес 27 июня, 0:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Два новых железнодорожных вокзала на Киевском и Курском направлениях планируется построиться в Москве, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
"Мы построим два вокзала: один на Курском направлении железной дороги в Старосырово, второй - на Киевском направлении в Санино. От них пойдут параллельные ветки дороги для того, чтобы увеличить количество электричек и сократить между ними время прибытия. На этих линиях будут дополнительные станции", - сказал Жидкин в интервью порталу M24.ru.
Кроме того, по его словам, у вокзалов будут построены транспортно-пересадочные узлы. "В Санино уже проходит дорога и эстакада через железные пути, в Старосырово сделаем то же самое", - добавил он.
Отмечается, что проект рассчитан на оптимизацию потоков людей, которые едут в центр города. "Пока сложно предсказать, какой пассажиропоток смогут принять новые вокзалы", - добавил он.
Строительство вокзалов пока находится на этапе подготовки концепции, пояснил Жидкин. Бюджет на реализацию проекта, по его словам, пока не выделен. Строиться объекты будут в рамках программы ОАО "РЖД", добавил глава департамента.