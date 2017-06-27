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В Москве планируют построить два железнодорожных вокзала

Общество
27 июня, 3:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Отмечается, что проект рассчитан на оптимизацию потоков людей, которые едут в центр города

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Два новых железнодорожных вокзала на Киевском и Курском направлениях планируется построиться в Москве, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Мы построим два вокзала: один на Курском направлении железной дороги в Старосырово, второй - на Киевском направлении в Санино. От них пойдут параллельные ветки дороги для того, чтобы увеличить количество электричек и сократить между ними время прибытия. На этих линиях будут дополнительные станции", - сказал Жидкин в интервью порталу M24.ru.

Кроме того, по его словам, у вокзалов будут построены транспортно-пересадочные узлы. "В Санино уже проходит дорога и эстакада через железные пути, в Старосырово сделаем то же самое", - добавил он.

Отмечается, что проект рассчитан на оптимизацию потоков людей, которые едут в центр города. "Пока сложно предсказать, какой пассажиропоток смогут принять новые вокзалы", - добавил он.

Строительство вокзалов пока находится на этапе подготовки концепции, пояснил Жидкин. Бюджет на реализацию проекта, по его словам, пока не выделен. Строиться объекты будут в рамках программы ОАО "РЖД", добавил глава департамента.

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