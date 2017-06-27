В Аргентине представлен законопроект для борьбы с игрой "Синий кит"

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июня. /ТАСС/. Аргентинская оппозиционная партия "Фронт обновления" представила законопроект, ужесточающий наказание за склонение к самоубийству через игру "Синий кит". Об этом сообщил в понедельник депутат Хуан Фернандо Брюгге в Facebook.

По его словам, инициатива "не только ужесточает наказание, но и предоставляет правоохранительным органам инструменты" для борьбы с играми в социальных сетях, которые, предположительно, склоняют юных интернет-пользователей к самоубийству.

Ранее в понедельник стало известно о первом погибшем в Аргентине подростке, который выполнял задания "Синего кита". По словам его родных, юноша был госпитализирован после попытки самоубийства в конце мая. Несмотря на усилия врачей, он скончался в воскресенье. Полиция начала расследование по факту его гибели.

В середине апреля бразильские СМИ сообщили о том, что правоохранительные органы этой страны расследуют несколько случаев самоубийств подростков и молодых людей, связанных с игрой "Синий кит" и так называемыми "группами смерти". После этого информация о подобных попытках суицида стала появляться и в других странах Латинской Америки, в том числе Аргентине.