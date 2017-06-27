Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Аргентине представлен законопроект для борьбы с игрой "Синий кит"

Общество
27 июня, 7:23 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 27, июня. /ТАСС

Ранее в понедельник стало известно о первом погибшем в Аргентине подростке, который выполнял задания игры

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июня. /ТАСС/. Аргентинская оппозиционная партия "Фронт обновления" представила законопроект, ужесточающий наказание за склонение к самоубийству через игру "Синий кит". Об этом сообщил в понедельник депутат Хуан Фернандо Брюгге в Facebook.

По его словам, инициатива "не только ужесточает наказание, но и предоставляет правоохранительным органам инструменты" для борьбы с играми в социальных сетях, которые, предположительно, склоняют юных интернет-пользователей к самоубийству.

Ранее в понедельник стало известно о первом погибшем в Аргентине подростке, который выполнял задания "Синего кита". По словам его родных, юноша был госпитализирован после попытки самоубийства в конце мая. Несмотря на усилия врачей, он скончался в воскресенье. Полиция начала расследование по факту его гибели.

В середине апреля бразильские СМИ сообщили о том, что правоохранительные органы этой страны расследуют несколько случаев самоубийств подростков и молодых людей, связанных с игрой "Синий кит" и так называемыми "группами смерти". После этого информация о подобных попытках суицида стала появляться и в других странах Латинской Америки, в том числе Аргентине.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Аргентина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
10
Выпускники Петербурга и других городов празднуют окончание школы на "Алых парусах"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
2
США заявили о подготовке сирийским правительством новой химической атаки
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Источник: Трамп готовится к встрече с Путиным на "двадцатке"
6
Лариджани: решение Сената о санкциях против РФ и ИРИ противоречит обязательствам США
7
СМИ: упавший на сарай в Нидерландах камень оказался метеоритом, которому 4,5 млрд лет
Темы дня
Загрузка...
Реклама