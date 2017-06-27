Иванов предлагает ввести в РФ утилизационный сбор для кораблей по аналогии с автомобилями

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Иванов предлагает ввести в РФ утилизационный сбор для кораблей по аналогии с автомобилямиОбщество 27 июня, 14:21
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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предлагает ввести в РФ утилизационный сбор для водного транспорта. Об этом он сообщил, выступая на пленарной сессии Всероссийского водного конгресса.
"Сколько у нас заброшенных кораблей? Я от Калининграда до Камчатки везде видел, как в руслах рек, на берегу моря, на мели старые ржавые суда брошены своими владельцами, хозяевами, и десятилетиями там гниют. Вообще-то они наносят ущерб окружающей среде тоже", - сказал Иванов.
По его словам, за такой ущерб экологии никто не отвечает, поэтому целесообразно было бы ввести утилизационный сбор для водного транспорта по аналогии с дорожно-транспортной техникой. "Может быть вообще стоит ввести так называемый утилизационный сбор, как мы сделали с автомобилями? То есть производитель, изготавливая новый автомобиль, заранее платит за его утилизацию. Почему так нельзя сделать с судами?" - сказал он.
Утилизационный сбор платят автопроизводители, как импортирующие автомобили на территорию РФ, так и локализованные в России. Первоначально местные и локализованные производители не выплачивали утилизационный сбор, принимая на себя обязательства по самостоятельной утилизации автомобилей.
Однако присоединение России к ВТО обязало власти РФ уравнять производителей в условиях работы на российском рынке, что привело к тому, что все компании взяли на себя обязательства по выплате утильсбора. Эта плата является гарантией того, что автомобиль после окончания срока эксплуатации будет утилизирован.