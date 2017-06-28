Росприроднадзор проверит все мусорные полигоны в стране

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор намерен провести проверки всех действующих полигонов по сбору мусора в России на соответствие природоохранному законодательству, в том числе, повторно проверит все 24 полигона в Московской области, подлежащие закрытию. Об этом сообщил в среду журналистам глава ведомства Артем Сидоров.

"Мы ожидаем поручение правительства РФ об аналогичных проверках в 24 аналогичных полигонах в Московской области, ранее планируемых к закрытию. По имеющейся у нас информации, 19 полигонов и пять подлежат закрытию. Независимо от этого мы хотим проверить все 24 полигона - что значит "закрыты", что там происходит по факту и какие перспективы", - отметил он.

"И в целом по стране [мы хотим] проверить все объекты - все полигоны твердых коммунальных отходов, которые сегодня официально осуществляют свою деятельность. По нашей информации, таких объектов порядка 1 тыс.", - сказал Сидоров.

Он добавил, что в целом по стране более 70% несанкционированных объектов размещения отходов закрываются. Одновременно с этим он отметил, что проблема стоит достаточно остро.

Свалка в Балашихе

"Для нас принципиально разобраться в этой ситуации (с полигоном "Кучино" в Московской области - прим. ТАСС). Мы получили соответствующее поручение и провели внеплановую выездную проверку данного объекта. Мы эту проверку завершили, по итогам выявлен ряд грубейших нарушений природоохранного законодательства... Окончательные итоги, результаты проведенных нами лабораторных исследований мы ожидаем ориентировочно 5 июля", - добавил глава ведомства.

По его словам, в первую очередь на свалке "Кучино" необходимо произвести сбор фильтрата, который поступает в воду, и его утилизацию, а также обеспечить отвод свалочных газов. Сидоров добавил, что на "Кучино" в настоящий момент производится круглосуточное дежурство специалистов Росприроднадзора.

С жалобой на запах с полигона "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха обратились к президенту России Владимиру Путину жители расположенных неподалеку от полигона домов в ходе "Прямой линии" 15 июня.

22 июня, на совещании с членами правительства Путин потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

По данным экологического движения "РосЭко", свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь полигона превышает 50 гектаров.