Второй в России комплекс тренажеров для моряков в Арктике открыли в Архангельске

Самура: в докладе Гарсии нет оснований не доверять выборам стран-хозяек ЧМ-2018/22Спорт 28 июня, 13:50
Кучинский полигон принимал часть мусора по "серым" схемамОбщество 28 июня, 13:44
Полиция Берлина оправдалась за поведение сотрудников, изгнанных с саммита G20 за кутежиМеждународная панорама 28 июня, 13:39
Самура: ФИФА занимается изучением данных о российском футболе в докладе МакларенаСпорт 28 июня, 13:39
Песков: инициатива о блокировке нарушивших закон РФ иностранных СМИ требует проработкиПолитика 28 июня, 13:36
Совфед одобрил назначение Валерия Петрова на пост главного военного прокурора РФПолитика 28 июня, 13:36
Минпромторг РФ ожидает списания около 30 тыс. грузовых вагонов в 2017-2019 гг.Транспорт 28 июня, 13:34
Датская Maersk пока не наладила работу своих систем после кибератакиТранспорт 28 июня, 13:27
СМИ: ученые впервые обнаружили спаренные черные дырыКосмос 28 июня, 13:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АРХАНГЕЛЬСК, 28 июня. /ТАСС/. Тренажерный комплекс для подготовки экипажей гражданских судов открылся в среду в Арктическом морском институте (АМИ) имени В. И. Воронина в Архангельске. На новых симуляторах смогут обучаться курсанты - судоводители и судомеханики, а также проходить переподготовку действующие моряки, сообщила в среду ТАСС директор института Елена Смягликова.
"Подобный комплекс у нас в стране есть еще только в Санкт-Петербурге. На нашем симуляторе, например, если смотреть из рубки, можно показать не только нос, но и корму, что очень важно при плавании в Арктике. Можно видеть, где какой лед, куда судно должно пройти", - пояснила она.
На обновление комплекса ушел год. Тренажеры расположены в пяти помещениях института. Как пояснила Смягликова, навигационный тренажер позволяет вести подготовку в соответствии с современными правилами безопасности при плавании в полярных широтах, как в Арктике, так и в Антарктике. На тренажере машинного отделения будут обучать судовых механиков и электромехаников в полном соответствии с международными требованиями и новыми программами, находящимися на согласовании в Росморречфлоте.
Модернизированный тренажер судовой энергетической установки предназначен для обучения и отработки практических навыков по управлению ресурсами машинного отделения, обслуживанию, эксплуатации и управлению высоковольтным оборудованием. В обновленный комплекс входит тренажер глобальной морской системы связи при бедствии для проведения подготовки судовых радиоспециалистов и судоводителей.
Как пояснила Смягликова, учить будущих моряков на тренажерах будут восемь опытных инструкторов, из них четверо - капитаны дальнего плавания. Действующие моряки могут пройти обучение на новом оборудовании и дистанционно. "Но для сдачи экзамена и получения диплома нужно будет приехать в Архангельск или Петербург", - добавила директор института.