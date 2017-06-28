Второй в России комплекс тренажеров для моряков в Арктике открыли в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июня. /ТАСС/. Тренажерный комплекс для подготовки экипажей гражданских судов открылся в среду в Арктическом морском институте (АМИ) имени В. И. Воронина в Архангельске. На новых симуляторах смогут обучаться курсанты - судоводители и судомеханики, а также проходить переподготовку действующие моряки, сообщила в среду ТАСС директор института Елена Смягликова.

"Подобный комплекс у нас в стране есть еще только в Санкт-Петербурге. На нашем симуляторе, например, если смотреть из рубки, можно показать не только нос, но и корму, что очень важно при плавании в Арктике. Можно видеть, где какой лед, куда судно должно пройти", - пояснила она.

На обновление комплекса ушел год. Тренажеры расположены в пяти помещениях института. Как пояснила Смягликова, навигационный тренажер позволяет вести подготовку в соответствии с современными правилами безопасности при плавании в полярных широтах, как в Арктике, так и в Антарктике. На тренажере машинного отделения будут обучать судовых механиков и электромехаников в полном соответствии с международными требованиями и новыми программами, находящимися на согласовании в Росморречфлоте.

Модернизированный тренажер судовой энергетической установки предназначен для обучения и отработки практических навыков по управлению ресурсами машинного отделения, обслуживанию, эксплуатации и управлению высоковольтным оборудованием. В обновленный комплекс входит тренажер глобальной морской системы связи при бедствии для проведения подготовки судовых радиоспециалистов и судоводителей.

Как пояснила Смягликова, учить будущих моряков на тренажерах будут восемь опытных инструкторов, из них четверо - капитаны дальнего плавания. Действующие моряки могут пройти обучение на новом оборудовании и дистанционно. "Но для сдачи экзамена и получения диплома нужно будет приехать в Архангельск или Петербург", - добавила директор института.