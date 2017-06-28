Власти Москвы пересмотрят систему вывоза мусора из города

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Москвы планируют пересмотреть систему вывоза мусора, есть предложения от малого бизнеса по переработке. Об этом сообщил в среду на заседании в Совете Федерации заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Систему по вывозу мусора хотим пересмотреть, есть малый бизнес, который хочет перерабатывать. Никаких экологических проблем от этого не будет", - сказал он.

Он добавил, что проблема вывоза отходов является надуманной, Москва ежегодно вывозит от 17 млн тонн отходов.

"Старт реализации программы реновации добавит отходов не более 10%. Проблем здесь не вижу. Также есть предложения от соседних субъектов, которые предлагают свои полигоны для перерабатываемых отходов", - добавил Хуснуллин.