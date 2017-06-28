Мосгорсуд оставил без рассмотрения иск москвичей на подсчет итогов голосования о реновации

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду, 28 июня, оставил без рассмотрения иск москвичей с требованием признать незаконным постановление правительства Москвы "Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в городе Москве", передает корреспондент ТАСС.

"Ходатайство административных ответчиков удовлетворить, оставить иск без рассмотрения", - огласила решение судья.

Представители мэрии просили оставить иск без рассмотрения на том основании, что ранее Мосгорсуд отказал в удовлетворении аналогичного иска москвича Александра Пархоменко, поданного по аналогичным основаниям.

Оставленный без рассмотрения Мосгорсудом 28 июня иск был подан Зауром Бжаховым и Мадиной Кясовой, которые посчитали, что учет мнения по программе реновации не соответствует требованиям к голосованию в связи с тем, что "в нем нет четко прописанной процедуры подсчета голосов".

О реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. Документ был принят в третьем чтении 14 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. До 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. В предварительный перечень было включено 4546 домов.

По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации.

В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.