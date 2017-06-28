Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко попросила мэрию Москвы проводить разъяснительную работу по программе реновации

Общество
28 июня, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Матвиенко отметила, что Совфед будет внимательно следить за реализацией этого закона

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы должно проводить более активную информационную работу по программе реновации столичного жилого фонда. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе обсуждения соответствующего закона.

Смотрите также

Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"

"Информационную работу надо активно продолжать, чтобы не возникало избыточных тревог по этому поводу", - сказала она.

"Прошу отдельной информацией на сайте повесить, чтобы успокоить людей, которые обеспокоены этой проблемой, профессионально ответить и снять беспокойство", - обратилась сенатор к присутствующему на заседании вице-мэру Москвы Марату Хуснуллину.

Она также отметила, что Совет Федерации будет внимательно следить за реализацией закона о реновации. "Безусловно, мы, как Совет Федерации, будем следить за реализацией этого закона", - сказала Матвиенко. Спикер не исключила, что в будущем в закон могут быть внесены поправки.

"Жизнь - она богаче, может, мы что-то не учли", - добавила она.

Матвиенко подчеркнула, что опыт проведения реновации в Москве будет востребован в других регионах России.

Смотрите также

Построенные в рамках реновации в Москве дома должны служить не менее 100 лет

Совфед одобрил закон о реновации

Матвиенко заявила об отсутствии юридических оснований отклонять закон о реновации

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: антироссийские санкции ЕС не достигли поставленных целей
2
СМИ: в Донбассе взорвался автомобиль с сотрудниками СБУ
3
Песков, комментируя памятную доску Сталину в МГЮА, призвал адекватно относиться к истории
4
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком
5
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
6
Украинский офицер продал ЛНР данные о составе штаба силовой операции
7
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
Темы дня
Загрузка...
Реклама