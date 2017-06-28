Матвиенко попросила мэрию Москвы проводить разъяснительную работу по программе реновации

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы должно проводить более активную информационную работу по программе реновации столичного жилого фонда. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе обсуждения соответствующего закона.

"Информационную работу надо активно продолжать, чтобы не возникало избыточных тревог по этому поводу", - сказала она.

"Прошу отдельной информацией на сайте повесить, чтобы успокоить людей, которые обеспокоены этой проблемой, профессионально ответить и снять беспокойство", - обратилась сенатор к присутствующему на заседании вице-мэру Москвы Марату Хуснуллину.

Она также отметила, что Совет Федерации будет внимательно следить за реализацией закона о реновации. "Безусловно, мы, как Совет Федерации, будем следить за реализацией этого закона", - сказала Матвиенко. Спикер не исключила, что в будущем в закон могут быть внесены поправки.

"Жизнь - она богаче, может, мы что-то не учли", - добавила она.

Матвиенко подчеркнула, что опыт проведения реновации в Москве будет востребован в других регионах России.