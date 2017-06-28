Матвиенко заявила об отсутствии юридических оснований отклонять закон о реновациии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что причин юридического характера для отклонения закона о реновации нет.

28 июня Совет Федерации должен рассмотреть ранее принятый закон о реновации жилфонда в Москве. Собравшиеся перед зданием верхней палаты попросили сенаторов перенести его рассмотрение. В частности, об этом заявил лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

"Нет никаких юридических оснований отклонить закон. Он был тщательно доработан и защищает права граждан в полной мере", - сказала собравшимся Матвиенко.

"Закон принимается в интересах жителей Москвы, он коснется ветхих и аварийных домов", - добавила спикер.