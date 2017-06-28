Эксперты замерят уровень вредных веществ после пожара на химзаводе в Оренбургской области

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пожар на Новотроицком заводе хромовых соединений в Оренбургской области ликвидирован, проводится проверка на предмет возможной утечки вредных веществ, сообщили в среду в экстренных службах региона.

"Организован выезд на место лаборатории экологической службы для замеров уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере", - уточняется в сообщении. В ГУ МЧС по области подтвердили факт ликвидации пожара.

"В 17:05 (15:05 мск) пожар ликвидирован, привлекались 25 человек, использовались 9 единиц техники. Огнем поврежден кабельный туннель на площади 200 кв. метров. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. По факту пожара проводится дознание", - говорится в сообщении ведомства.