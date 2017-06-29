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Трутнев: конфликты силовиков и промысловиков мешают доставлять в РФ российскую рыбу

Общество
29 июня, 5:14 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Ранее Владимир Путин поручил федеральным органам в трехмесячный срок решить проблему с беспрепятственным пересечением таможенной границы российской продукцией

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ХАБАРОВСК, 29 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Конфликты рыбопромышленников с силовыми структурами затрудняют допуск через таможенную границу российской морепродукции, выловленной и произведенной в отечественными компаниями. На это обстоятельство обратил в четверг внимание вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Уже есть поручение президента Владимира Путина федеральным органам, им поручено в трехмесячный срок решить проблему с беспрепятственным пересечением таможенной границы российской продукцией, выловленной и произведенной в российском море российским компаниями на российских судах", - сказал Трутнев на заседании совместной коллегии Минвостокразвития и Генеральной прокуратуры РФ.

Он напомнил, что необходимость таких поправок в законодательство возникла из-за конфликтов рыбопромышленных компаний с таможенными и другими силовыми структурами. В частности, конфликт обострился в 2016 году в отношении судов компании "Доброфлот".

"В марте 2016 года на суда компании высадился десант сотрудников правоохранительных органов, но за прошедшие 15 месяцев от таможни так и не получено ответа, зачем это требовалось. А нужно было сначала разобраться, а потом уже штурмовать суда", - сказал Трутнев, выступая на коллегии, которая посвящена защите прав инвесторов на Дальнем Востоке.

Дело "Доброфлота"

В 2016 году пресс-служба компании "Доброфлот" заявила, что 25 марта того же года в отношении "Южморрыбфлота", входящего в группу компаний "Доброфлот", сотрудники правоохранительных органов и силовых структур провели "оперативно-розыскные мероприятия, связанные с изъятием документов и электронных носителей информации в головном офисе во Владивостоке, а также на КРКПБ "Всеволод Сибирцев", находящемся в промысловой экспедиции в Охотском море.

В офисе группы компаний оперативные мероприятия проводили около 40 сотрудников при поддержке вооруженных спецподразделений УФСБ (РОСНО) и СОБР Дальневосточной оперативной таможни. Одновременно с двух военных вертолетов на борт плавбазы "Всеволод Сибирцев" высадились не менее 10 сотрудников правоохранительных органов. Компания уточнила, что пытается выяснить суть претензий и считает данные действия избыточными.

Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин тогда сообщил, что "на "Доброфлоте" идет проверка на предмет уклонения от уплаты таможенных платежей, не более того".

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