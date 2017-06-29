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Смертность из-за некачественной воды в России в 2016 году выросла в три раза

Общество
29 июня, 5:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В прошлом году загрязненная питьевая вода стала причиной смерти почти 19 тысяч россиян

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Число смертных случаев, связанных с употреблением некачественной питьевой воды, за прошлый год выросло в России в три раза относительно 2015 года. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора пишет в четверг газета "Известия".

Как сообщает издание, если в 2015 году загрязненная питьевая вода стала причиной смерти 6 тыс. россиян, то в 2016 году эта цифра составила уже почти 19 тыс. Отмечается, что случаи смертей по данной причине происходят, как правило, из-за новообразований, возникновения инфекционных заболеваний, а также болезней органов пищеварения и кровеносной системы. Особенно остро проблема стоит в небольших населенных пунктов, а в числе причин повышения уровня содержания вредных веществ в воде называются обеззараживание хлором, устаревшие очистные сооружения и старые трубы.

При этом темпы роста случаев смертности из-за загрязненной воды снизились относительно 2014 года на 5,17%, отмечают "Известия".

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