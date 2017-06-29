Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за высокой вероятности пожаров

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в четверг в Москве из-за высокой вероятности пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый (уровень) - погода потенциально опасна", - отмечается в сообщении. Желтый является третьим из пяти уровней опасности. Такой же уровень действует на территории Владимирской, Ярославской, Рязанской, Калужской областей.
При этом отмечается, что в Брянской области объявлен оранжевый уровень опасности. "Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - поясняется на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, воздух в столице прогреется до 23-25 градусов, по области максимальные значения температуры достигнут 21-26 градусов. Ветер западный со скоростью 3-8 метров в секунду.