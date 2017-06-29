Нарышкин: история впервые признана наиболее востребованным в РФ школьным предметом

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. История впервые признана большинством граждан России наиболее необходимым школьным предметом. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) и директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Интерес сограждан к истории очень велик. Социальные опросы показывают, что в этом году большинство россиян впервые признали историю наиболее востребованным школьным предметом", - сказал он.

По мнению Нарышкина, за этим стоит понимание, что без прошлого нет будущего, а история - своеобразный учитель жизни.

Нарышкин также считает, что истории в школьном образовании необходимо уделять больше внимания, учебники должны строго соответствовать историко-культурному стандарту.

"Истории в школе необходимо уделять больше внимания, потому что многие ее знают неважно. В большей степени это относится к поколениям, чье детство совпало с 90-ми годами прошлого века и началом нынешнего века. Необходимо, чтобы интерес общества к истории был удовлетворен профессионально, иначе будут набирать силу беллетристы и даже откровенные спекулянты от истории", - сказал Нарышкин.

Он подчеркнул, что учебники должны строго соответствовать историко-культурному стандарту, который был разработан под эгидой РВИО. "Создано несколько линеек учебников, в наступающем году большинство наших школьников смогут учиться по новым учебникам. Разные линейки должны конкурировать между собой, но не сенсационностью фактов, а качеством подачи материала", - отметил Нарышкин.

"Мы изначально подчеркивали, что мы работали не над созданием одного учебника, а над созданием линейки учебников по единой концепции, единому историко-культурному стандарту. Учебник истории - книга, которая учит школьников думать, мыслить, анализировать факты, искать информацию, первоисточники и делать выводы", - отметил председатель РВИО.