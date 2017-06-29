Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нарышкин: история впервые признана наиболее востребованным в РФ школьным предметом

Общество
29 июня, 15:09 дата обновления: 29 июня, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По мнению главы СВР и председателя РВИО, история в школах должна преподаваться по соответствующим стандарту учебникам

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. История впервые признана большинством граждан России наиболее необходимым школьным предметом. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) и директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Интерес сограждан к истории очень велик. Социальные опросы показывают, что в этом году большинство россиян впервые признали историю наиболее востребованным школьным предметом", - сказал он.

По мнению Нарышкина, за этим стоит понимание, что без прошлого нет будущего, а история - своеобразный учитель жизни.

Нарышкин также считает, что истории в школьном образовании необходимо уделять больше внимания, учебники должны строго соответствовать историко-культурному стандарту.

"Истории в школе необходимо уделять больше внимания, потому что многие ее знают неважно. В большей степени это относится к поколениям, чье детство совпало с 90-ми годами прошлого века и началом нынешнего века. Необходимо, чтобы интерес общества к истории был удовлетворен профессионально, иначе будут набирать силу беллетристы и даже откровенные спекулянты от истории", - сказал Нарышкин.

Он подчеркнул, что учебники должны строго соответствовать историко-культурному стандарту, который был разработан под эгидой РВИО. "Создано несколько линеек учебников, в наступающем году большинство наших школьников смогут учиться по новым учебникам. Разные линейки должны конкурировать между собой, но не сенсационностью фактов, а качеством подачи материала", - отметил Нарышкин.

"Мы изначально подчеркивали, что мы работали не над созданием одного учебника, а над созданием линейки учебников по единой концепции, единому историко-культурному стандарту. Учебник истории - книга, которая учит школьников думать, мыслить, анализировать факты, искать информацию, первоисточники и делать выводы", - отметил председатель РВИО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Нарышкин, Сергей Евгеньевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
3
Захарова: заявления США о якобы готовящейся Дамаском химатаке направлены и против РФ
4
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
5
Минобороны Ирака заявило об освобождении Мосула от ИГ
6
Медведев предлагает продлить контрсанкции до конца 2018 года
7
Кабмин ФРГ запретил Эрдогану выступления на полях саммита G20
Темы дня
Загрузка...
Реклама