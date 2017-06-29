Легойда считает ошибкой сбор подписей против "Матильды", инициированный епархией в ХМАО

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Русская православная церковь не одобряет централизованный сбор подписей против фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя, инициированных в Ханты-Мансийской епархии. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал официальный представитель РПЦ, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Я могу понять, что многим не нравится в самой режиссерской идее фильме "Матильда". Сам неоднократно говорил не только о праве художника, но и о свободе зрителя и зрительской реакции (правда, хорошо бы для начала фильм посмотреть). При этом централизованный сбор подписей по приходам в епархии за запрет фильма считаю ошибкой", - написал Легойда.

Ранее ряд российских СМИ сообщили, что митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел благословил сбор подписей за запрет проката и производства фильма Алексея Учителя "Матильда". В соответствующем письме, размещенном в сети Интернет, картина названа "сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету, на формирование вполне определенного ложного образа российского императора Николая II и членов его Семьи". Подписи должны быть представлены в епархию до 1 сентября.

История вопроса

Спор между режиссером "Матильды" Алексеем Учителем и депутатом Госдумы Натальей Поклонской продолжается уже несколько месяцев. Она добивается того, чтобы фильм не вышел как оскорбляющий память царя и чувства верующих. Поклонская в связи с этим направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на депутата Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Ответа на нее пока не последовало.

Премьера фильма ожидается 6 октября 2017 года в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки. Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.

Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и другие артисты.