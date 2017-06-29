UTair связала Москву и греческий курортный город Ираклион новым авиарейсом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Авиакомпания UTair открыла новый рейс из Москвы в греческий курортный город Ираклион, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"В летнем сезоне мы открыли рейс из Москвы в Ираклион, расположенный на греческом острове Крит. Это направление выбрано неслучайно - в 2016 году здесь побывало более 300 тыс. туристов из России, и мы ожидаем, что в текущем году их количество вырастет. Также мы возобновили маршрут Москва - Салоники", - приводит пресс-служба слова президента "UTair" - Пассажирские авиалинии" Алексея Будника.

Рейсы из Москвы в Ираклион будут выполняться по четвергам и воскресеньям на лайнерах Boeing 737-500.