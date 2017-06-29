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Власти Москвы не видят оснований для софинансирования рекультивации полигона ТБО "Кучино"

Общество
29 июня, 19:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В пресс-службе столичной мэрии отметили, что "полигон находится не на территории города Москвы" и не принадлежит городу

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Власти Москвы не видят оснований для софинансирования рекультивации мусорного полигона "Кучино" в Балашихинском районе Московской области, который был закрыт после жалоб жителей подмосковного города, озвученных президенту России Владимиру Путину в рамках "Прямой линии". Эти средства уже заложены в тарифах на утилизацию мусора, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе мэрии Москвы.

"За весь мусор, который мы как столица вывозим, мы платим очень большие деньги. В плату за вывоз мусора и его приемку уже включена его рекультивация. Поэтому говорить о каких-то дополнительных деньгах не совсем корректно. К тому же этот полигон находится не на территории города Москвы, он не принадлежит городу", - отметил представитель пресс- службы.

28 июня 2017 года Министерство экологии Московской области попросило власти Москвы софинансировать рекультивацию мусорного полигона "Кучино", до 90% которого было сформировано за счет коммунальных отходов столицы.

При этом областное министерство предварительно оценило стоимость рекультивации не более чем в 4 млрд рублей. Причем 70% этой суммы будет выделено из федерального бюджета по поручению президента. Вице-премьер РФ Александр Хлопонин поручил уточнить стоимость проекта и определить объемы и источники финансирования рекультивации полигона.

23 июня в Подмосковье по требованию президента РФ Владимира Путина был закрыт для приема мусора крупный мусорный полигон "Кучино" в Балашихинском округе. Эта свалка принимала до 600 тыс. тонн мусора в год. Власти Москвы, операторы полигонов Московского региона и мусоровывозящие компании в настоящий момент разрабатывают новую схему вывоза мусора, который должен был быть захоронен в "Кучино".

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