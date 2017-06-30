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Тигр Умар из Московского зоопарка доставлен рейсом "Аэрофлота" в Нью-Йорк

Общество
30 июня, 2:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Тигр участвует в международной программе по сохранению амурских тигров, и в зоопарке Денвера его уже ждет невеста

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НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Амурский тигр Умар из Московского зоопарка доставлен в четверг рейсом "Аэрофлота" в Нью-Йорк и в дальнейшем будет перевезен в зоопарк американского Денвера в рамках международной программы по сохранению этого редкого вида животных. Как сообщил корреспонденту ТАСС осведомленный источник, "тигр доставлен рейсом "Аэрофлота" номер 100 из Москвы и сейчас он передан для дальнейшей транспортировки в Денвер".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка в Денвере, прибытие Умара "ожидается в самые ближайшие дни, уже на этой неделе". "После того, как он будет доставлен в зоопарк, он будет помещен в карантин на срок от 30 до 60 суток и только после этого его выпустят в вольер, где его увидят посетители", - сообщила представитель администрации зоопарка.

Как сообщил ранее Московский зоопарк, тигр Умар участвует в международной программе по сохранению амурских тигров, и в зоопарке Денвера его уже ждет невеста. Московский зоопарк успешно разводит амурских тигров (это один из самых редких подвидов тигра, в природе этих животных осталось меньше, чем в зоопарках - прим. ТАСС) и передает их в зоопарки всего мира. В ближайшем будущем зоопарк планирует передать родных братьев Умара в зоопарк Антверпена (Бельгия) и Сусоно (Японии).

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. По данным учета, в дикой природе осталось 480-540 особей этих хищников. 90% популяции обитает на территории Приморского и Хабаровского краев.

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