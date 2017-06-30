В Приамурье рассчитывают до 2025 года увеличить численность населения на 116 тыс. человек

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Власти Амурской области рассчитывают, что до 2025 года в регион приедет более 100 тыс. новых жителей. Добиться такого показателя, по их мнению, помогут развитие космодрома Восточный, строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), реализация программы "Дальневосточный гектар" и работа с соотечественниками.

"С 2017 по 2025 годы ожидается прибытие на территорию области 116,7 тыс. человек. При этом миграционный прирост за девять лет на 7,8 тыс. человек определяется реализацией в Приамурье крупных проектов с соответствующей инфраструктурой, требующих привлечения готовых высококвалифицированных специалистов - это нефтегазохимия, космическая деятельность", - сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе областного правительства.

Высококлассные специалисты

В Амурской области живет чуть больше 800 тыс. человек, по плотности населения регион занимает 75 место в стране. При этом здесь реализуются масштабные проекты - строительство космодрома Восточный и наукограда Циолковский, создание крупнейшего в стране газоперерабатывающего завода и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), развиваются сельское хозяйство, энергетика - в 2017 году в Приамурье введут в строй Нижне-Бурейскую гидроэлектростанцию. Все это требует новых специалистов, в том числе в таких отраслях, которых прежде в Амурской области не было - это нефтегазохимия и космонавтика.

"Дополнительное создание рабочих мест для эксплуатации инвестиционных проектов обеспечит прирост населения. Параллельно с реализацией этих проектов идет строительство дополнительной социальной инфраструктуры, со временем произойдет укрепление функциональных связей между отдельными поселениями региона", - сказал ТАСС губернатор Александр Козлов.

В качестве примера он привел космодром Восточный, развитие которого сопровождается строительством Циолковского. Для персонала будущего ГПЗ планируется построить современный микрорайон на 5 тыс. жителей в городе Свободный. Создание Амурского НПЗ также началось с формирования необходимой жилой инфраструктуры.

"Дальневосточный гектар"

Важная часть программы по повышению миграционной привлекательности Амурской области - реализация закона о "дальневосточном гектаре", который вступил в силу с 1 июня 2016 года. "На территории области уже оформлено свыше 2 тыс. договоров безвозмездного пользования общей площадью свыше 2,7 тыс. га. Наибольшим спросом пользуются Благовещенский и Ивановский районы", - сказали в пресс-службе.

И основной задачей, стоящей теперь перед правительством области, является обеспечение выданных участков необходимой инженерной и дорожной инфраструктурой. Для этого разработан план мероприятий по расширению населенных пунктов, вблизи которых сконцентрировано более 20 земельных участков.

Соотечественники - от Украины до Уругвая

Успешно реализуется в области и государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В 2016 году в область переселились 497 человек - это в основном жители стран ближнего зарубежья, около 50% из них - с Украины. Наиболее привлекательными для переселенцев являются города Благовещенск, Тында, Шимановск и Белогорск.

Есть в Приамурье и более экзотичные примеры - так в 2016 году в область переехали первые старообрядцы из Уругвая. Сейчас их уже три десятка, в десяти километрах от Свободного они создают новое поселение, занимаются животноводством. Еще три семьи из Южной Америки подтвердили желание переехать на Дальний Восток.

"Для дальнейшего усовершенствования социальных условий жизнедеятельности, Амурская область совместно с Минвостокразвития РФ завершает формирование комплексного плана экономического и демографического развития области до 2025 года, ведется подготовка спецразделов по Амурской области в государственных программах РФ", - добавили в пресс-службе.

Концепция демографической политики Дальнего Востока

В конце июня правительство РФ утвердило концепцию демографической политики Дальнего Востока до 2025 года. Реализация документа, подготовленного Минвостокразвития, будет состоять из двух этапов. На первом [2017-2020 годы] планируется осуществить меры, направленные на улучшение демографической ситуации и стабилизацию численности населения региона, на втором [2021-2025 годы] внимание будет обращено на увеличение естественного и миграционного прироста населения на Дальнем Востоке.

В ходе реализации концепции ожидается рост численности населения до 6,5 млн человек за счет естественного и миграционного прироста, снижение показателя смертности до 11,5 случаев на 1 тыс. человек, увеличение продолжительности жизни граждан до 74,2 года, а также создание условий для роста численности населения в регионе до 7 млн человек.