Руководству "Байконура" рекомендовали провести вакцинацию работников от чумы

АСТАНА, 30 июня. /ТАСС/. Руководству комплекса "Байконур" рекомендовано провести профилактическую дезинсекцию территории и вакцинацию работников в связи с обнаружением чумы у грызунов близ города Байконур. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана.

На территории пяти районов Кызылординской области и Улытауского района Карагандинской области "на ограниченном участке в 12 км от города Байконур в результате лабораторных исследований были выделены культуры чумы от большой песчанки и блох, а также выявлено 14 грызунов с положительными результатами", рассказали в Комитете охраны общественного здоровья.

По данным ведомства, о сложившейся ситуации проинформировано руководство комплекса "Байконур", которому рекомендовано провести профилактическую дезинсекцию территории и вакцинацию работников. В настоящее время проводятся дезинсекционная обработка территории площадью 4 кв. км для создания защитной зоны, а также санитарно-просветительная работа среди населения. Заболевания чумой среди домашних животных и населения не зарегистрировано, уточнили в пресс-службе.

В комитете заверили, что данная ситуация является штатной - аналогичные эпизоотии выявляются ежегодно и при их выявлении проводится комплекс профилактических мероприятий по чуме.

В Казахстане в ряде областей действуют противочумные станции, где ежегодно в плановом порядке проводится мониторинг на наличие возбудителя чумы.