В Москве и области без электроснабжения остались 4,4 тыс. человек

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Около 4,4 тыс. человек остались без электроснабжения в Московском регионе из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщается в пресс-релизе Минэнерго РФ, в настоящее время мощность отключенных потребителей уточняется.
"Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения", - говорится в сообщении министерства.
Ранее в Гидрометцентре и МЧС предупредили, что с 12:30 мск 30 июня до 03:00 мск 1 июля по Московской области и Москве (включая Новую Москву) ожидается местами сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 19-24 м/с. Сейчас во многих районах Москвы идет проливной дождь, местами с градом.