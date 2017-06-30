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Минэкологии Подмосковья начало онлайн-трансляцию с мусорного полигона Кучино

Общество
30 июня, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Круглосуточная трансляция позволит наблюдать за ситуацией на полигоне на период консервации

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования начало видеотрансляцию с камер, установленных на мусорном полигоне "Кучино" в подмосковной Балашихе, который был закрыт по требованию президента РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"На интернет-сайте Министерства экологии и природопользования Московской области стала доступной онлайн-трансляция с видеокамер, установленных на полигоне ТКО "Кучино" в Балашихе", - говорится в пресс-релизе.

Онлайн-трансляция позволит круглосуточно контролировать ситуацию на полигоне на период консервации свалки перед рекультивацией. Управлять объектом в этот период будет компания "Биорем", сообщили в пятницу в Минэкологии области. В рамках консервации на полигон будет завезено минимум 400 тыс. кубометров чистых грунтов до 1 октября, чтобы накрыть тело полигона слоем примерно в метр.

Также "Биорем" займется откачкой фильтрата, возведет ограждения по периметру полигона, и очистит прилегающую территорию. Дополнительно к этому компания должна проложить технологические дороги для подхода техники, которая будет занята на рекультивационных работах, сообщили в министерстве.

Полигон ТБО "Кучино" в Балашихинском округе принимал до 600 тыс. тонн мусора в год, из них до 80% завозилось из столицы. Жители близлежащих домов ранее заявляли, что свалка начала "активно расти" приблизительно с 2015 года. По данным министра экологии Подмосковья Александра Когана, часть мусора полигон принимал по "серым" схемам.

На плохие условия жизни рядом с полигоном президенту РФ Владимиру Путину пожаловались жители Балашихи в ходе "Прямой линии" 15 июня. Глава государства 22 июня вернулся к этому вопросу и потребовал закрыть свалку в течение месяца. В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев указал остановить полигон в срочном порядке с 23 июня.

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