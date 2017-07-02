Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выпускной в ИТМО: дипломы из рук абитуриента и научные свадьбы

Общество
2 июля, 0:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Среди выпускников этого года 1436 бакалавров, 1660 магистров и 32 специалиста, причем семь выпускников защищали дипломы в форме презентации стартапа

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба университета ИТМО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Университет ИТМО превратил в субботу обычный вузовский выпускной в открытый городской праздник в Петропавловской крепости ITMO.Live с живой музыкой и так называемыми научными свадьбами, где союзы строятся на общих интересах. Об этом сообщил ТАСС Андрей Зленко, директор Центра социального проектирования и предпринимательства Университета ИТМО.

"Процедура научного бракосочетания очень востребована. Это был нескончаемый поток в течение всего дня. Думаю, больше 100 пар", - сказал он, уточнив, что церемонию научного бракосочетания на выпускном вуза устроили впервые.

"Мы обратили внимание, что в коридорах и аудиториях вуза очень часто приходится видеть парочки, стучащие на ноутбуке в четыре руки и придумали для них специальную программу в рамках выпускного", - отметил собеседник агентства. По его наблюдениям, среди зарегистрировавшихся в субботу пар есть более и менее давние союзы. Для многих, по его словам, это стало репетицией традиционной свадьбы.

Ведущие церемонии из числа студентов предложили участникам "научных свадеб" повторить специально придуманную студентами для этого случая клятву - "терпеливо принимать все баги друг друга, быть готовым отдать партнеру последний биткойн и охранять свои чувства так же бдительно, как Роскомнадзор хранит интернет".

Гарантию заключившим "научный брак" на ITMO.Live регистратор Университета ИТМО давал "самую крепкую из возможных": "Ваша любовь закончится, когда в Петербурге начнется настоящее лето! "

Возрастной диапазон расширен

В церемонию вручения дипломов "Первого неклассического", как любят именовать Университет ИТМО его студенты и сотрудники, внесли еще одну новацию. Для вручения дипломов пригласили одного из лучших абитуриентов страны - выпускника гимназии №31 города Кургана Даниила Уткина, набравшего 300 баллов на ЕГЭ.

"Мы изучили интервью 300-балльников этого года и обнаружили, что среди них есть юноша, который мечтает стать программистом и пригласили его на выпускной", - рассказала ТАСС руководитель пресс-службы Университета ИТМО Екатерина Боглаева. Вместе с ректором вуза Владимиром Васильевым Даниил Уткин участвовал во вручении дипломов.

"Даниил сказал, что подал сегодня документы в Университет ИТМО", - рассказал Андрей Зленко.

Дипломы - стартаперам

Среди выпускников этого года 1436 бакалавров, 1660 магистров и 32 специалиста, причем семь выпускников защищали дипломы в форме презентации стартапа. Это Илья Сапраниди (Анализ коммерческого потенциала технологии эмуляции человеческого мозга), Николай Пузырев (Применение гибких методологий управления проектами в технологических компаниях), Максим Иванов (Внедрение и коммерциализация инновационных технологий в обучении), Антон Куропятник (Управление рисками в производственном стартапе), Кристина Лазаревич (Стратегия развития и продвижения сервиса по поиску работы), Никита Мотыль (Стратегия продвижения b2b продукта на ранних этапах развития компании)и Евгений Чумак (Целевая аудитория интернет-стартапов на ранней стадии, привлечение и удержание.

Были на церемонии и традиционные элементы - живая музыка группы Billy’s Band, инновационное азотное мороженое, изобретенное в ИТМО, настольные игры и фотозоны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
4
Четыре сотни китайских туристов отправились автопробегом из Пекина в Россию
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин внес изменения в закон "О военном положении"
2
Путин подписал закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСО
3
В Токио вступил в силу запрет на свидания за деньги для школьниц
4
Украина отменила госрегулирование цен на продукты питания
5
Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров
6
В Подмосковье фура сбила двух сотрудников ДПС
7
Сирийская армия назвала беспочвенными обвинения в применении хлора под Дамаском
Темы дня
Загрузка...
Реклама