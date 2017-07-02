Выпускной в ИТМО: дипломы из рук абитуриента и научные свадьбы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Университет ИТМО превратил в субботу обычный вузовский выпускной в открытый городской праздник в Петропавловской крепости ITMO.Live с живой музыкой и так называемыми научными свадьбами, где союзы строятся на общих интересах. Об этом сообщил ТАСС Андрей Зленко, директор Центра социального проектирования и предпринимательства Университета ИТМО.

"Процедура научного бракосочетания очень востребована. Это был нескончаемый поток в течение всего дня. Думаю, больше 100 пар", - сказал он, уточнив, что церемонию научного бракосочетания на выпускном вуза устроили впервые.

"Мы обратили внимание, что в коридорах и аудиториях вуза очень часто приходится видеть парочки, стучащие на ноутбуке в четыре руки и придумали для них специальную программу в рамках выпускного", - отметил собеседник агентства. По его наблюдениям, среди зарегистрировавшихся в субботу пар есть более и менее давние союзы. Для многих, по его словам, это стало репетицией традиционной свадьбы.

Ведущие церемонии из числа студентов предложили участникам "научных свадеб" повторить специально придуманную студентами для этого случая клятву - "терпеливо принимать все баги друг друга, быть готовым отдать партнеру последний биткойн и охранять свои чувства так же бдительно, как Роскомнадзор хранит интернет".

Гарантию заключившим "научный брак" на ITMO.Live регистратор Университета ИТМО давал "самую крепкую из возможных": "Ваша любовь закончится, когда в Петербурге начнется настоящее лето! "

Возрастной диапазон расширен

В церемонию вручения дипломов "Первого неклассического", как любят именовать Университет ИТМО его студенты и сотрудники, внесли еще одну новацию. Для вручения дипломов пригласили одного из лучших абитуриентов страны - выпускника гимназии №31 города Кургана Даниила Уткина, набравшего 300 баллов на ЕГЭ.

"Мы изучили интервью 300-балльников этого года и обнаружили, что среди них есть юноша, который мечтает стать программистом и пригласили его на выпускной", - рассказала ТАСС руководитель пресс-службы Университета ИТМО Екатерина Боглаева. Вместе с ректором вуза Владимиром Васильевым Даниил Уткин участвовал во вручении дипломов.

"Даниил сказал, что подал сегодня документы в Университет ИТМО", - рассказал Андрей Зленко.

Дипломы - стартаперам

Среди выпускников этого года 1436 бакалавров, 1660 магистров и 32 специалиста, причем семь выпускников защищали дипломы в форме презентации стартапа. Это Илья Сапраниди (Анализ коммерческого потенциала технологии эмуляции человеческого мозга), Николай Пузырев (Применение гибких методологий управления проектами в технологических компаниях), Максим Иванов (Внедрение и коммерциализация инновационных технологий в обучении), Антон Куропятник (Управление рисками в производственном стартапе), Кристина Лазаревич (Стратегия развития и продвижения сервиса по поиску работы), Никита Мотыль (Стратегия продвижения b2b продукта на ранних этапах развития компании)и Евгений Чумак (Целевая аудитория интернет-стартапов на ранней стадии, привлечение и удержание.

Были на церемонии и традиционные элементы - живая музыка группы Billy’s Band, инновационное азотное мороженое, изобретенное в ИТМО, настольные игры и фотозоны.