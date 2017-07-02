Власти Удмуртии окажут помощь семьям погибших в ДТП в Татарстане

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртской Республики окажут помощь семьям погибших и пострадавших в аварии с участием автобуса в Татарстане. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства Удмуртии.

"Погибли 13 человек. Среди жертв есть жители Удмуртской Республики. Искренне соболезную родным и близким погибших в автокатастрофе. Их семьям, а также семьям пострадавших в ДТП будет оказана необходимая помощь", - приводит пресс- служба слова врио главы Удмуртии Александра Бречалова.

ДТП произошло в воскресенье, 2 июля, примерно в 00:40 мск. Автомобиль "КамАЗ" столкнулся с пассажирским автобусом, автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Водитель грузовика не пострадал. В автобусе находились 28 человек, включая водителя. По предварительным данным, 13 из них погибли, 15 пострадали.