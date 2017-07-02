Около 250 российских туристов ждут вылета в РФ в аэропорту Бургаса

СОФИЯ, 2 июля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Около 250 российских туристов остаются в аэропорту болгарского Бургаса из-за задержки рейсов авиакомпании Bulgaria air в Россию. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в генеральном консульстве РФ в Варне.

"В настоящее время в аэропорту Бургаса находятся около 250 россиян. Задержано шесть рейсов в Москву и Санкт-Петербург, время опоздания составляет от трех до 18 часов", - сообщил генеральный консул РФ в Варне Сергей Лукьянчук.

Российский дипломат напомнил, что проблемы с чартерными авиарейсами в Россию продолжаются последние несколько дней, поскольку болгарская авиакомпания стала нарушать график авиаперевозок и выразил надежду, что уже в ближайшие дни ситуация нормализуется.

"В настоящее время возникшие проблемы активно обсуждаются на правительственном уровне, сегодня в аэропорту Бургаса побывали вице-премьер Валери Симеонов и мэр Бургаса Димитр Николов в сопровождении нашего почетного консула Тонко Фотиева. Они принесли россиянами свои извинения и взяли под личный контроль решение проблемы. Сейчас все наши туристы обеспечены питанием и предметами первой необходимости, им предоставлена возможность бесплатно переоформить билеты на другие рейсы авиакомпании Bulgaria air. В понедельник, полагаю, ситуация стабилизируется, авиакомпания намерена арендовать дополнительные самолеты, чтобы решить вопрос с доставкой россиян на родину", - проинформировал Лукьянчук.