Глава ГИБДД: агрессию на дорогах необходимо искоренять с помощью законов и профилактики

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Проблему агрессивного вождения на дорогах России необходимо решать как на законодательном уровне, так и на профилактическом. Об этом сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.

"Одна из главных проблем сегодня - агрессия на дорогах. Ее надо решать как на законодательном уровне, так и на уровне профилактики, убеждения, пропаганды. Потому что агрессивное поведение водителей затрагивает многих участников дорожного движения. Уже есть непосредственная законодательная инициатива", - сказал он в интервью "Российской газете".

По словам главы ГИБДД, уже есть проект поправок в кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность за так называемое "опасное вождение". "Напомню, что это понятие уже введено в Правила дорожного движения, а вот ответственность за это нарушение пока не предусмотрена. Мы с коллегами будем работать над этим проектом и добиваться в дальнейшем того, чтобы инспектор ДПС мог применять новые положения КоАП правильно и без лишних конфликтов с участниками дорожного движения. Но административное воздействие - лишь одна из составных частей профилактики", - подчеркнул Черников, отметив, что самое главное - это убеждать участников дорожного движения, что они не одни на дороге и от их поведения зависит как собственная жизнь, так и жизни людей, которые их окружают.

Главные задачи

Одна из главных задач, стоящих перед ГИБДД, - это борьба с коррупционной составляющей на дорогах, сообщил также глава Госавтоинспекции России Михаил Черников.

"Еще одна задача - необходимость принятия мер против коррупции на дорогах. Госавтоинспекция - это надзорный орган за безопасностью дорожного движения, инспекторы составляют административные материалы, привлекают к административной ответственности. Никому не нравится, когда его наказывают. Но когда это сделано правильно, когда участник дорожного движения понимает, что он нарушил ПДД и за это понес наказание, - это уже другой подход", - считает Черников.

Он также напомнил, что видеофиксаторы всегда регистрируют поведение как сотрудников полиции, так и нарушителей.

"Мы видим, сколько сегодня выкладывается в интернете свидетельств тех или иных нарушений этических норм как со стороны сотрудников, так и со стороны водителей. Эти нарушения пресекаются и будут пресекаться. Каждый участник дорожного движения, в том числе и инспектор, должен осознавать, что находится под видеоконтролем", - подчеркнул он.