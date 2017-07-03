Известия: государственные сайты РФ перейдут на единый дизайн

Босежур: сборная Чили провела Кубок конфедераций очень достойноСпорт 3 июля, 1:33
Мутко: Кубок конфедераций прошел на высоком уровне, но ЧМ-2018 в разы сложнееСпорт 3 июля, 1:22
Глава Немецкого футбольного союза: цель сборной Германии - победа на ЧМ-2018Спорт 3 июля, 1:06
Клуб НХЛ "Торонто" подписал трехлетний контракт с форвардом Марло на $18,75 млнСпорт 3 июля, 1:00
Видаль: сборная Чили рассчитывает выиграть чемпионат мира 2018 годаСпорт 3 июля, 0:46
Пицци: ведущие сборные мира с большим уважением стали относиться к команде ЧилиСпорт 3 июля, 0:36
Сорокин: финал Кубка конфедераций в плане организации прошел прекрасноСпорт 3 июля, 0:27
Лев: Россия создала исключительные условия на Кубке конфедерацийСпорт 3 июля, 0:22
Лев: тренерам сборной Германии придется подумать, кого из "старичков" вернуть в командуСпорт 3 июля, 0:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Все сайты государственных учреждений России получат единый дизайн. Первые 10 ресурсов перейдут на общий стиль до апреля 2018 года, пишет в понедельник газета "Известия".
По данным издания, над единым дизайном ведут работу Минкомсвязи и Институт развития интернета (ИРИ).
"Мы считаем необходимым и своевременным существенно улучшить пользовательский опыт граждан и бизнеса в их взаимодействии с государством через сайты органов власти", - сообщил изданию замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович. Он отметил, что в России насчитывается более 5000 таких интернет-ресурсов, и в подавляющем большинстве они не связаны друг с другом, выполнены в разном дизайне, по-разному решают схожие задачи, при этом дублируя функциональность.
Директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин сказал газете, что "все федеральные органы власти, официальные сайты субъектов, региональные органы должны будут применять единые стандарты: цвет, шрифты, стилистику". Он отметил, что по стилю дизайн будет похож на стиль нынешнего сайта президента России (kremlin.ru) и сайта Минкомсвязи (minsvyaz.ru).
Газета отмечает, что в числе первых поменяют дизайн портал правительства России и сайты пяти министерств - Минфина, Минздрава, Минобрнауки, Минтруда, Минэнерго.