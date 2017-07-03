Известия: государственные сайты РФ перейдут на единый дизайн

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Все сайты государственных учреждений России получат единый дизайн. Первые 10 ресурсов перейдут на общий стиль до апреля 2018 года, пишет в понедельник газета "Известия".

По данным издания, над единым дизайном ведут работу Минкомсвязи и Институт развития интернета (ИРИ).

"Мы считаем необходимым и своевременным существенно улучшить пользовательский опыт граждан и бизнеса в их взаимодействии с государством через сайты органов власти", - сообщил изданию замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович. Он отметил, что в России насчитывается более 5000 таких интернет-ресурсов, и в подавляющем большинстве они не связаны друг с другом, выполнены в разном дизайне, по-разному решают схожие задачи, при этом дублируя функциональность.

Директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин сказал газете, что "все федеральные органы власти, официальные сайты субъектов, региональные органы должны будут применять единые стандарты: цвет, шрифты, стилистику". Он отметил, что по стилю дизайн будет похож на стиль нынешнего сайта президента России (kremlin.ru) и сайта Минкомсвязи (minsvyaz.ru).

Газета отмечает, что в числе первых поменяют дизайн портал правительства России и сайты пяти министерств - Минфина, Минздрава, Минобрнауки, Минтруда, Минэнерго.