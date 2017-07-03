В девяти регионах Дальнего Востока стартовал медиапроект, посвященный инициативным людям

ХАБАРОВСК, 3 июля. Проект для журналистов и социальных активистов "Дальний Восток.Созидатели" стартовал в понедельник в девяти регионах РФ, он завершится суточным марафоном-трансляцией, сообщил в понедельник журналистам главный редактор журнала "Русский репортер" Виталий Лейбин.

"Наш проект возникает тогда и там, где есть сильные партнеры и организационные группы. Связка "медиа и общественность" сама по себе не работает, работает связка "медиа-общественность-государство-бизнес". У нас есть сильные медиагруппы, прежде всего в Хабаровске и Владивостоке, к нам пришел партнер из Instagram "Добрый край - добрые дела", Министерство (по развитию - ТАСС) Дальнего Востока было очень заинтересовано в том, чтобы понимать, в чем ядро общественной жизни региона, и бизнес в лице представителей Общественного совета при министерстве", - рассказал на пресс-конференции в Хабаровском городском ресурсном центре НКО перед открытием медиаполигона Лейбин.

Медиаполигон проходит с 3 по 8 июля. Это открытый межрегиональный проект для журналистов и гражданских активистов, посвященный благотворительным, общественным сообществам, волонтерам и инициативным гражданам в дальневосточных регионах. Во время работы медиаполигона пройдут лекции о тенденциях современной журналистики, интерактивные дискуссии, круглые столы, вебинары и практические интенсивы для журналистов, общественников, гражданских активистов и горожан. Завершится семинар 24-часовой мультимедийной трансляцией "Дальний Восток. Созидатели-24", во время которой участники проекта расскажут о самых интересных людях Дальнего Востока и покажут их деятельность в течение одного дня.

Медиаполигонам было положено начало в 2011 году, они прошли в 11 городах России и стран СНГ: Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Минске (Белоруссия), Перми, Челябинске, Самаре, Ереване (Армения), Ростове-на-Дону и Тюмени.