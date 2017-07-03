ВЦИОМ: более половины россиян считают, что ГИБДД в целом справляется со своими задачами

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Более половины россиян (57%) положительно оценивают работу ГИБДД, отрицательно о деятельности ведомства выказывается каждый третий (34%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник на сайте организации.

"57% наших сограждан считают, что ведомство в целом справляется с поставленными перед ним задачами, не согласны с этим 34%. В среднем, по ответам 60% опрошенных, с инспекторами ГИБДД они встречались в последний раз около двух лет назад (остальные респонденты или не общались с ними, или затруднились вспомнить, когда это было)", - говорится в сообщении. При этом доля россиян, испытывающих к сотрудникам инспекции доверие, несколько ниже: 52%, а о недоверии говорит 41% респондентов.

По данным опроса, россияне перестали считать ГИБДД самым коррумпированным ведомством: если в 2015 году так считал каждый третий (32%), то в середине 2017 года - каждый четвертый (23%). Первую строчку антирейтинга теперь занимает медицина: о коррупции в этой сфере заявляют 27% респондентов. Третью - сфера ЖКХ (22%).

"Имидж ГИБДД улучшается. Инспекторы в основном ушли "из-под кустов" и становятся нейтральной стороной в отношениях закона и автомобилиста. Но есть куда расти. Молодые граждане более требовательны и рассчитывают на большую адекватность службы", - прокомментировал результаты опроса генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24-25 июня методом телефонного интервью. Объем выборки 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Госавтоинспекция МВД России в понедельник отмечает 81-ю годовщину своего образования, эта дата ежегодно отмечается 3 июля. Служба была образована в 1936 году Советом народных комиссаров СССР для надзора за дорожным движением. Главными задачами, поставленными перед новой структурой, стали борьба с авариями и хищническим использованием транспорта, а также наблюдение за подготовкой водительских кадров и учет автопарка. После воссоздания в 1967 году МВД СССР, ГАИ вошла в него в качестве самостоятельной структуры, а в июне 1998 года ГАИ была реорганизована в ГИБДД.