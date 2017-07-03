Первая рабочая неделя июля в Москве будет дождливой и прохладной

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Прохладная и сырая погода ожидается в Москве на начавшейся первой рабочей неделе июля, сообщили в Гидрометцентре РФ.
"Температура воздуха днем не превысит, в среднем, 20 градусов. Дожди разной интенсивности будут идти на этой неделе каждый день", - уточнили в метеослужбе.
Дождь, который обрушился на столицу в понедельник, связан с прохождением атмосферного фронта. В ночь на вторник, 4 июля, осадки прекратятся, а днем снова пойдет кратковременный дождь. Ночью будет 12-14 градусов в Москве и 9-14 градусов - в Подмосковье. Днем столбик термометра покажет 20-22 и 18-23 градусов соответственно.
В ночь на среду, 5 июля, в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный дождь, днем также ожидается небольшой дождь. Ночью прогнозируется 11-13 в мегаполисе и 8-13 градусов по области. Днем максимальная температура составит 18-20 в Москве и 15-20 градусов в Подмосковье.
В четверг, 6 июля, местами выпадет небольшой дождь. Ночная температура останется той же, а днем станет чуть прохладнее - до 16-18 в столице и 14-19 градусов по области. Местами будут отмечаться порывы ветра до 12-17 м/с.
К концу недели дожди не прекратятся, а температура опустится еще ниже. 7-8 июля временами будет идти небольшой дождь. Ночью столбик термометра покажет 7-12, днем ожидается от 13 до 18 градусов, что на пять градусов ниже климатической нормы для этих дней июля.