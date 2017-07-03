Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первая рабочая неделя июля в Москве будет дождливой и прохладной

Общество
3 июля, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Ожидается, что дожди разной интенсивности будут идти с 3 по 9 июня каждый день

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Прохладная и сырая погода ожидается в Москве на начавшейся первой рабочей неделе июля, сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Температура воздуха днем не превысит, в среднем, 20 градусов. Дожди разной интенсивности будут идти на этой неделе каждый день", - уточнили в метеослужбе.

Дождь, который обрушился на столицу в понедельник, связан с прохождением атмосферного фронта. В ночь на вторник, 4 июля, осадки прекратятся, а днем снова пойдет кратковременный дождь. Ночью будет 12-14 градусов в Москве и 9-14 градусов - в Подмосковье. Днем столбик термометра покажет 20-22 и 18-23 градусов соответственно.

В ночь на среду, 5 июля, в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный дождь, днем также ожидается небольшой дождь. Ночью прогнозируется 11-13 в мегаполисе и 8-13 градусов по области. Днем максимальная температура составит 18-20 в Москве и 15-20 градусов в Подмосковье.

В четверг, 6 июля, местами выпадет небольшой дождь. Ночная температура останется той же, а днем станет чуть прохладнее - до 16-18 в столице и 14-19 градусов по области. Местами будут отмечаться порывы ветра до 12-17 м/с.

К концу недели дожди не прекратятся, а температура опустится еще ниже. 7-8 июля временами будет идти небольшой дождь. Ночью столбик термометра покажет 7-12, днем ожидается от 13 до 18 градусов, что на пять градусов ниже климатической нормы для этих дней июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
5
Выпускной в ИТМО: дипломы из рук абитуриента и научные свадьбы
4
Четыре сотни китайских туристов отправились автопробегом из Пекина в Россию
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
2
Матвиенко: РФ рассчитывает на "адекватные решения" в отношении своих полномочий в ПАСЕ
3
Врио гендиректора "Почты России" назначена Ольга Осина
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
Полиция допустила гибель большинства пропавших пассажиров автобуса в Баварии
6
Касперский готов раскрыть программный код властям США и выступить в Конгрессе
7
CNN: Трамп на встрече с Путиным намерен в первую очередь обсудить Сирию
Темы дня
Загрузка...
Реклама