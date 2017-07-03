Около 30 крупных мусорных полигонов закрыто в России с начала года

НОРИЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. Почти 30 крупных мусорных полигонов закрыто в России с начала текущего года, сообщил в понедельник журналистам спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

2017 год в России объявлен Годом экологии. Его цель - привлечь внимание к проблемным вопросам в экологической сфере, а также улучшить состояние экологической безопасности страны.

"Подводить итоги (Года экологии - прим. ТАСС) рано, тем более, что все экологические проблемы не решить. Это толчок к решению проблем, которые у нас есть в России, и которыми в течение многих десятилетий не занимались... Тем не менее около 26 крупных мусорных полигонов по стране закрыто, принят закон о "зеленом поясе" вокруг городов", - сказал Иванов.

Он добавил, что в Госдуму внесена "целая серия серьезных законопроектов, в том числе "О жестоком обращении с животными", отдельно выполняются такие программы, как "Байкал".

Самым громким с начала года в России стало закрытие мусорного полигона Кучино в подмосковной Балашихе по требованию президента РФ. Произошло это после того, как местные жители в ходе прямой линии с Владимиром Путиным 15 июня пожаловались на плохие условия жизни рядом со свалкой, куда ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них значительная часть - из Москвы.