Власти рассчитывают привлечь на Дальний Восток около 250 тыс. человек до 2025 года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Более 250 тыс. человек переедут работать на Дальний Восток до 2025 года в ходе реализации новой экономической политики. Об этом сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

"Около 250 тыс. человек должно быть привлечено на Дальний Восток за счет миграции. Здесь мы рассчитываем на внутреннюю миграцию из других регионов России, а также какая-то часть будет привлечена за счет соотечественников, которые проживают за рубежом. Программа по переселению соотечественников поможет им снизить издержки в связи с переездом. Это важный инструмент", - приводит слова Качаева пресс-служба Минвостокразвития.

Стратегической целью демографической политики на Дальнем Востоке является стабилизация численности населения на уровне 6,2 млн человек к 2020 году и ее увеличение до 6,5 млн к 2025 году. За счет снижения смертности и повышения рождаемости, по словам замминистра, до 2025 года численность населения на Дальнем Востоке увеличится на 50 тыс. человек. Увеличить приток населения поможет и реализация крупных проектов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток. Всего при целевой государственной поддержке инвестиционных проектов на Дальнем Востоке до 2025 году будет запущено более 670 новых предприятий.

"В перспективе до 2025 года нам предстоит обеспечить кадрами 100 тыс. новых рабочих мест, это вызов для всех нас, сможем ли мы это сделать. Потребуется перестройка системы взаимоотношений вуз - студент - работодатель. Чем быстрее система образования Дальнего Востока подстроится под уже существующий спрос, тем быстрее будут изменены образовательные программы, тем больше дальневосточников смогут воспользоваться новыми рабочими местами, и это наша приоритетная задача - прежде всего трудоустроить жителей Дальнего Востока", - уточнил Качаев.

Замминистра также отметил, что в настоящее время действует программа Минтруда России по стимулированию трудовой мобильности, которая предусматривает субсидии работодателями на переезд и обустройство работников. "Мы предлагаем предоставлять помощь гражданину по трудоустройству на Дальнем Востоке, по переезду на Дальний Восток, по его адаптации и налаживанию быта, все эти этапы будет сопровождать Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, каждый этап будет субсидироваться. В случае принятия этой программы мы сможем в относительно короткие сроки обеспечивать кадрами проекты, которые реализуются на Дальнем Востоке", - сказал он.

В настоящее время Минвостокразвития проводит согласование проекта программы с федеральными органами власти. Планируется, что меры поддержки будут обсуждаться на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Ранее Минвостокразвития утвердило в правительстве России концепцию дальневосточный демографической политики до 2025 года.