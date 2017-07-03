"Норникель" намерен добиться снижения вредных выбросов на 80% к 2023 году

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НОРИЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. "Норникель" реализует на Надеждинском металлургическом заводе проект по утилизации выбросов диоксида серы, в результате чего их объем должен сократиться на 80% до 2023 года. Об этом в понедельник на рабочем совещании сообщил специалист проектного офиса по реализации проекта Андрей Северилов.
"Рассчитываем закончить этот проект до конца 2022 года", - отметил Северилов. По его словам, реализация проекта позволит в 2023 году снизить ежегодные выбросы диоксида серы в атмосферу на 80% с более 1,1 млн тонн до 200 тыс. тонн.
Он также добавил, что до конца года компания определится с вариантами утилизации диоксида серы. Сейчас специалисты рассматривают два варианта утилизации: производство элементарной серы или получение серной кислоты с ее последующей нейтрализацией. В понедельник с ходом реализации проекта ознакомились спецпредставитель президента Сергей Иванов и министр природных ресурсов Сергей Донской.
Диоксид серы попадает в атмосферу с металлургических производств "Норникеля", реализация проекта позволит перерабатывать его. "Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.