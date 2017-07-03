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Дефицит строителей перинатального центра в Норильске восполнят рабочие из других регионов

Общество
3 июля, 18:10 UTC+3 НОРИЛЬСК НОРИЛЬСК 3, июля. /ТАСС

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский выразил недовольство сроками строительства центра и дефицитом рабочих рук

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НОРИЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. Дефицит рабочих на строительстве перинатального центра в Норильске будет восполняться за счет привлечения в арктический город специалистов из других регионов России. Ускорить темпы стройки поможет также дополнительное оборудование, заявил в понедельник губернатор Красноярского края Виктор Толоконский на совещании по строительству медицинского учреждения.

"Я недоволен сроками строительства объекта... Не хватает рабочих рук. Эту проблему мы будем решать уже в ближайшие дни. Будем заключать договоры со специалистами, которые готовы работать в условиях севера и перевозить их с материка в заполярный город", - сказал губернатор.

В настоящее время на стройке около 220 человек, работающих в две смены. Уже в середине июля число специалистов будет увеличено до 300 человек, они будут работать в три смены. Ранее сообщалось, что на строительство должны быть привлечены более 700 человек.

"Во-вторых, на стройку будет завезено дополнительное оборудование, которое добавит темп работе. Сегодня мы договорились об установке дополнительного крана на площадке возведения медицинского учреждения. В-третьих, я дал поручение ускорить проведение конкурса на покупку и монтаж медицинского оборудования. По плану все эти работы должны быть выполнены до октября этого года", - добавил Толоконский.

Медучреждение должно быть сдано в эксплуатацию до конца текущего года. Инвестиции в перинатальный центр на 110 коек составят 3,35 млрд рублей. В том числе 2,44 млрд рублей - средства краевого бюджета, остальные инвестиции - средства Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

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