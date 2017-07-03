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В Москве состоялся премьерный показ документального фильма "Президентский протокол"

Общество
3 июля, 19:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Фильм показывает сложности и тонкости работы протокольщиков - людей, которые готовят визиты и переговоры на высшем уровне

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. В Москве состоялся премьерный показ документального фильма "Президентский протокол".

Автор фильма - руководитель протокола первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко. Он работал также советником у президента России Владимира Путина.

Фильм показывает сложности и тонкости работы протокольщиков - людей, которые готовят визиты и переговоры на высшем уровне. От них во многом зависит и атмосфера, в которой проходят эти переговоры.

Говоря о том, почему родилась идея создания фильма, Шевченко отметил: "Мне надоело слушать слова о том, что вообще в России никогда не было протокола, что протокол ничего не значит и вообще: чем занимаются эти люди, зачем они нужны". "Поэтому, - рассказал он, - мы и попытались сделать этот фильм. Я надеюсь, он вызовет интерес".

"В фильме, и это главное, - подчеркнул автор, - нет лакировки. Были промахи, были успехи. Все было, как было".

"Мне очень приятно, что на просмотре этого фильма присутствовали люди, которые прожили эту жизнь вместе со мной", - поделился с журналистами Шевченко.

"Нам никого, - продолжал он, - не надо было особенно осветить, никого выпятить. Повторяю: здесь все так, как было на самом деле". "Современные работники протокола, конечно, с успехом, я надеюсь, продолжат наше дело - дело всех предыдущих протоколистов", - заключил автор.

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