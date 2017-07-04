Кабмин вносит в Госдуму законопроект о выплате маткапитала отцам-одиночкам в Крыму

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в порядке предоставления права на материнский капитал гражданам, проживающим в Республике Крым и Севастополе. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

Согласно поправкам, маткапитал в случае смерти матерей в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года, будет выплачиваться отцам-одиночкам.

"Законопроектом предлагается предоставить право на получение материнского капитала отцу (усыновителю) ребенка, а также ребенку (детям) до окончания обучения по очной форме в образовательной организации (но не дольше чем до достижения возраста 23 лет) в случае смерти либо объявления умершей женщины после рождения (усыновления) ею второго, третьего или последующих детей в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года, в этот период не являвшейся гражданкой России и проживавшей на территории Республики Крым (Автономной Республики Крым)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.