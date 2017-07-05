Рожденных в Татарстане ирбисов подготовят к жизни на воле в Красноярском крае

Снежный барс — редкий хищник, обитающий исключительно в горной местности, находится сегодня под угрозой исчезновения. За последние полтора десятка лет численность ирбисов в мире, по данным WWF, сократилась примерно на 20%. Сейчас их осталось всего около 4 тысяч.

Практически во всех государствах, где они встречаются, снежные барсы находятся под особой охраной и внесены в Красную книгу. В том числе и в России.

В нашей стране хищник обитает в горных системах Алтая, Западного и Восточного Саяна, в горных массивах Тывы и Бурятии. Недавно представители WWF подвели итоги самого масштабного учета снежного барса за всю историю сохранения хищника в России. Всего в стране, по оценкам экспертов, осталось не более 70 особей.

Барсы для заповедников

Для восстановления популяции ирбиса его разведением планируют заняться в Татарстане. Для этого здесь появится межрегиональный центр реинтродукции. Очень символично, что он расположится именно в Татарстане, так как снежный барс изображен на гербе республики и является ее официальным символом, считает директор "ВНИИ Экология" Сергей Фокин. В древности барс считался божеством плодородия. А на гербе Татарстана барс выступает покровителем граждан республики и ее народа.

Центр расположится на базе охотничьего хозяйства “Свияжск” в Зеленодольском районе, где занимаются разведением маралов, косуль, фазанов и кроликов. "Мы планируем создание и криобанка, и условий для временного размещения маточного поголовья, чтобы обеспечивать репродукцию”, — рассказал министр экологии и природных ресурсов Татарстана Фарид Абдулганиев.

Основные работы по созданию центра будут проведены в рамках Года экологии. Сейчас, по словам Абдулганиева, специалисты занимаются формированием концепции проекта. Эксперты считают, что на создание центра понадобится порядка 200-300 млн рублей.

Предполагается, что котят ирбисов будут выращивать в татарстанском центре для заповедников России. Детеныши будут жить здесь до восьми месяцев. А готовить малышей к жизни на воле будут в Саяно-Шушенском заповеднике в Красноярском крае, где также планируют открыть центр разведения снежного барса. Соглашение о взаимодействии между двумя регионами, Минприроды России и Росприроднадзором было подписано в апреле.

"Саяно-Шушенский заповедник — типичная территория обитания снежного барса, здесь проходит северная граница ареала ирбисов", — рассказала ТАСС заместитель директора заповедника Альбина Скляр. В рамках проекта здесь также планируют заниматься реабилитацией и возвращением в природу взрослых ирбисов, попавших где-либо в беду.

По словам Абдулганиева, в Саяно-Шушенском заповеднике уже подготовили вольеры для детенышей барсов из Татарстана. "Там уже ждут котят, созданы вольеры. Что такое вольеры — это клетка, которая находится на склоне, на территории которого есть и скалы, и укромный участок, где можно спрятаться от ненастья и палящего солнца", — рассказал он, добавив, что рядом с вольерами могут быть созданы научные центры по наблюдению за животными.

В Татарстане также рассматривают вопрос создания специального отряда егерей для борьбы с браконьерами. Специалисты будут охранять самих барсов и копытных животных, которыми питаются хищники.

В проекте может использоваться опыт Сочи по возрождению переднеазиатского леопарда, когда-то полностью исчезнувшего с территории России. Для создания маточного стада леопардов привозили из Ирана, Франции, а недавно выпустили первых котят в Кавказском заповеднике.

Под угрозой исчезновения

В последние годы на территории Саяно-Шушенского заповедника были зафиксированы несколько снежных барсов. Кроме того, иногда сюда заходят "транзитные" животные. В 2014 году фотоловушки "поймали" здесь трех взрослых самцов и одну самку с тремя котятами, отцом которых был или снежный барс Монгол, которого показывали президенту РФ Владимиру Путину в 2011 году во время визита в Хакасию, или составивший ему конкуренцию молодой Ихтиандр. По мнению ученых, ирбисы заселяют территорию, пригодную для обитания, семьями во главе с доминирующей самкой. Подростки оставляют места рождения и уходят, предположительно, в южном направлении, в сторону Тувы.

Монгола в заповеднике не встречали уже более года, этот зверь был в преклонном возрасте. Учет данных фотоловушек со снимками Монгола велся с 2008 года, его дважды отлавливали для закрепления ошейника со спутниковым GPS-передатчиком и проведения генетических анализов. Биологический возраст ирбиса соответствовал периоду старости у людей, и, по экспертной оценке, он еще несколько лет назад перешагнул пятнадцатилетний рубеж. Последний раз фотоловушки фиксировали его в 2015 году. Ихтиандр по-прежнему обитает в заповеднике.

По мнению Абдулганиева, ирбисов необходимо сохранить, поскольку есть опасение, что в ближайшие 10-20 лет барсы могут исчезнуть с территории России.

Главной угрозой для животных остается браконьерство. Ежегодно в России незаконно уничтожается около 10 ирбисов. Целенаправленная охота на них сейчас практически отсутствует, хотя единичные случаи все же происходят — барса все еще могут уничтожить ради шкуры, цена на которую на черном рынке достигает $10 тысяч.

В деле борьбы с этим злом есть успехи. Контрольные органы задерживают нарушителей и возбуждают уголовные дела. При этом самих таких фактов стало гораздо меньше, отмечают экологи. "Это связано с тем, что уровень жизни у населения стал выше и не нужно так рисковать, усложнился сбыт, что сдерживает людей", — поясняет координатор проектов по сохранению биоразнообразия Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов.

Большая часть барсов гибнет в петлях, поставленных на кабаргу. По данным WWF, браконьеры-петельщики, осуществляющие промысел в труднодоступных местообитаниях ирбиса, крайне редко находятся в поле зрения контрольных органов. Остановить это может только полный запрет охоты на кабаргу, а также запрет на вывоз ее дериватов за пределы РФ, считает Карнаухов.

По словам эколога, это поможет защитить оба вида животных — если полностью закрыть возможность экспорта железы самцов кабарги, из-за которой на нее ведут охоту, то сама охота станет бессмысленной. На внутреннем рынке, по словам эксперта, струя кабарги не используется, она полностью идет в Китай, так что полное исключение сбыта станет нерентабельным для браконьеров.

Гулия Керлин