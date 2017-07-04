За неуплату парковки в Севастополе начнут штрафовать

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Севастополя на заседании во вторник приняли поправки в региональное законодательство, согласно которым штраф за неоплаченную парковку составит 1,5 тыс. рублей.

Решение было обусловлено тем, что в Севастополе появятся порядка 1 тыс. платных парковочных мест, а оплата парковки будет осуществляться при помощи паркоматов. В настоящее время в Севастополе нет административной ответственности за неуплату размещения автомобиля на платной парковке.

"Неуплата за размещение транспортного средства на платной парковке, расположенной на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере 1,5 тыс. рублей", - сказано в тексте принятого закона.

Как пояснил на заседании заксобрания замгубернатора Илья Пономарев, платные парковочные места начнут функционировать после создания бесплатных перехватывающих парковок. "При этом граждане, проживающие на административной территории платных парковок, будут иметь резидентные разрешения на размещение транспорта на этих парковках бесплатно", - добавил Пономарев.

По его словам, в 2017 году перехватывающая и платная парковка появятся лишь в Балаклаве в качестве экспериментального участка.

Согласно пояснительной записке к принятому закону, при установлении размера штрафа для Севастополя была учтена практика других регионов РФ, где такие штрафы уже взимаются. Средним значением суммы штрафа в РФ является 1,6 тыс. рублей, хотя, например, в Москве, Санкт-Петербурге и Туле он составляет 2,5 тыс. рублей, при этом в некоторых субъектах его максимальный размер - 1 тыс. рублей или меньше.