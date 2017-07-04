Россия и Китай будут углублять взаимодействие в развитии информпространства

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия и Китай намерены усилить взаимодействие в обеспечении безопасного развития международного информационного пространства.

По итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина соответствующий меморандум подписали помощник президента РФ Игорь Щеголев и министр иностранных дел КНР Ван И.

Принятый меморандумом совместный план разработан в соответствии с утвержденным год назад Совместным заявлением глав РФ и КНР. "План отражает общие подходы двух государств и включает мероприятия, направленные на обеспечение целостности, развития и безопасности международного информационного пространства", - сообщил ТАСС источник в российской делегации.

Интернету - международный свод правил

В совместном заявлении России и Китая о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах, принятом лидерами, отмечается, что стороны приложат усилия "для создания в рамках ООН основанного на принципах справедливости и равенства свода международных правил управления сетью Интернет". "Стороны выступают против использования информационно-коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела государств, подрыва общественного порядка, разжигания враждебных настроений на межнациональной, межрасовой или межконфессиональной почве, разрушения системы государственного управления", - указывается в документе. Стороны также поддержали ключевую роль ООН в вопросе безопасности использования информтехнологий.

Лидеры двух стран выступили за уважение культурных традиций и обычаев обществ и государств, прав государств на самостоятельный выбор пути развития киберпространства, модели управления киберпространством, государственной политики в сфере управления интернетом. Кроме того, страны выступают против использования информационно-коммуникационных технологий для осуществления враждебных действий и актов агрессии, считают необходимым предотвращать гонку вооружений в интернете, за наращивание усилий по предотвращению преступной деятельности в информационном пространстве и борьбе с ней.

Российско-китайский медиафорум

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам проходящего в Москве III форума средств массовой информации "Новое будущее сотрудничества России и Китая и роль СМИ", отметил, что он доволен взаимодействием в гуманитарной сфере с КНР. По его словам, реализация российско-китайских планов по расширению взаимодействия "зависит не только от деятельности государственных органов, но и от заинтересованного участия общественных, деловых кругов, поддержки средств массовой информации".

Путин обратил внимание на проходящий в Москве медиафорум, в котором принимают участие более 120 руководителей ведущих СМИ двух стран. "Важно, что в нашей встрече принимают участие представители средств массовой информации и различных медиаструктур наших стран, которые вносят существенный вклад в формирование атмосферы доверия и взаимопонимания, укрепления международных позиций России и Китая, эффективно и оперативно доносят до мировой общественности достоверную информацию о политике, экономике, истории наших стран, о жизни российских и китайских граждан", - подчеркнул он.

Экспертное мнение

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, выступая на форуме СМИ России и Китая, отметил, что работа прессы двух стран формирует новый мировой информационный порядок, главными чертами которого являются ответственность, честность и повышение медиаграмотности аудитории. "Одновременно очень важно противодействовать монополизации медиарынка... Монополизм, особенно в такой чувствительной сфере, как мы знаем, ведет к застою и упадку", - подчеркнул он.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ отметил особую важность ответственной работы СМИ в современном информационном мире, когда новые технологии нередко применяются для фальсификаций и манипуляции общественным мнением. "Крупнейшие и наиболее авторитетные СМИ ни при каких обстоятельствах не должны утрачивать объективность, вовлекаться в информационные войны, забывать о высоких профессиональных стандартах и этике современной журналистики", - указал он в связи с этим.

Важность сотрудничества в информационной сфере отметил и первый заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин. По его мнению, СМИ России и Китая должны координировать свою работу по освещению ключевых событий мировой повестки дня в целях защиты мира и региональной стабильности.

"Обе страны представляют важную силу для защиты мира и региональной стабильности, - указал он. - СМИ России и Китая обязаны сотрудничать по основной повестке дня, представлять свой справедливый и рациональный взгляд на эти события, развивать свое влияние в международном плане, чтобы мировой порядок был более справедлив и рационален".