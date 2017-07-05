Госдума приняла во II чтении проект об ужесточении наказания за незаконный оборот алкоголя

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконное производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Сейчас за оборот алкогольной продукции без лицензии в случае причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев.

Согласно законопроекту, производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере до 3 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет. Такое же наказание предусмотрено за незаконную закупку, в том числе импорт, поставку, в том числе экспорт, хранение и перевозку или розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. В законопроекте предусмотрено, что преступление, совершенное в крупном размере, подразумевает объем продукции на сумму до 100 тыс. рублей, в особо крупном размере - на сумму до 1 млн рублей.

Незаконная розничная продажа алкоголя предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом до 1 млн рублей. Те же преступления, совершенные в особо крупном размере или организованной группой, наказываются штрафом в размере до 4 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 млн рублей.

При этом законопроект не касается розничной продажи сельхозпроизводителями (крестьянскими фермерскими хозяйствами) вина и игристого вина - такая деятельность не будет подпадать под уголовную ответственность.

Законопроект был разработан в связи с участившимися случаями отравления нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукцией.