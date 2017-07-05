Россия готовит к запуску механизм визовой поддержки в сфере образования

Глава Сбербанка предложил обучать технологии блокчейн в вузахЭкономика и бизнес 5 июля, 17:11
Чемпион мира по тхэквондо Храмцов перейдет в олимпийский вес до 80 кгСпорт 5 июля, 17:03
Глава Минкомсвязи выступил против переноса срока вступления в силу "пакета Яровой"Экономика и бизнес 5 июля, 17:02
ФК "Уфа" не планирует сокращать бюджет, но оптимизирует расходы на трансферыСпорт 5 июля, 17:00
Футболист ЦСКА Ефремов проведет следующий сезон в аренде в "Оренбурге"Спорт 5 июля, 16:48
Эрдоган полагает, что ФРГ "совершает самоубийство", запрещая ему выступить в ГамбургеМеждународная панорама 5 июля, 16:40
Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" в I полугодии выросли на 8,5%Транспорт 5 июля, 16:38
Бюджет ХК "Динамо" в сезоне-2017/18 составит порядка 2 млрд рублейСпорт 5 июля, 16:38
В Испании полуобнаженные активисты с рогами устроили протест против фестиваля Сан-ФерминОбщество 5 июля, 16:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 5 июля. /ТАСС/. Россия готовит к запуску механизм визовой поддержки в области образования для экспорта своего потенциала в этой сфере. Об этом в среду на полях встречи представителей министерств образования стран БРИКС заявила российским журналистам заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова.
"Основу проекта экспорта образования будет составлять регулирование и законодательство в сфере визовой поддержки", - сказала она. "Понимаете, есть преподаватели, которым необходимо заехать в страну и выехать из нее несколько раз в течение года. И они каждый раз оформляют визу. Как раз вот такие нормативы для визовой поддержки, особенно в виде партнерств, сейчас продвигаются, это основная задача", - подчеркнула Огородова.
По ее словам, основная работа ведется по линии МИД и МВД. "Мы разработали достаточное количество программ на английском языке. Страна в настоящее время готова к тому, чтобы развивать экспорт образования. И поэтому мы уже вплотную подступили к вопросу предоставления визовой поддержки и запуска таких механизмов", - сказала она.
По ее словам, приоритетными специальностями для иностранных граждан в России являются программы обучения, связанные с космосом, физикой, математикой, материаловедением, энергетикой и энергоэффективностью, биотехнологиями и медициной.
Как отметила замминистра, российским специалистам также может быть интересен иностранный опыт в других передовых сферах. "В ЮАР нас интересуют сельское хозяйство и биотехнологии. Нам также интересен их опыт геномодификации", - сообщила она.
"Что касается Китая, то очень серьезно в этой стране развивается космос, mega-science ("меганаука" - научно-исследовательские проекты, финансирование создания и эксплуатация которых превышает возможности отдельных государств - прим. ТАСС). Например, эта страна запускает свой токамак. В Китае интересен опыт внедрения науки в рынок, а также запуск биржи интеллектуальной собственности", - резюмировала Огородова.