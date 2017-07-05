Россия готовит к запуску механизм визовой поддержки в сфере образования

ПЕКИН, 5 июля. /ТАСС/. Россия готовит к запуску механизм визовой поддержки в области образования для экспорта своего потенциала в этой сфере. Об этом в среду на полях встречи представителей министерств образования стран БРИКС заявила российским журналистам заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова.

"Основу проекта экспорта образования будет составлять регулирование и законодательство в сфере визовой поддержки", - сказала она. "Понимаете, есть преподаватели, которым необходимо заехать в страну и выехать из нее несколько раз в течение года. И они каждый раз оформляют визу. Как раз вот такие нормативы для визовой поддержки, особенно в виде партнерств, сейчас продвигаются, это основная задача", - подчеркнула Огородова.

По ее словам, основная работа ведется по линии МИД и МВД. "Мы разработали достаточное количество программ на английском языке. Страна в настоящее время готова к тому, чтобы развивать экспорт образования. И поэтому мы уже вплотную подступили к вопросу предоставления визовой поддержки и запуска таких механизмов", - сказала она.

По ее словам, приоритетными специальностями для иностранных граждан в России являются программы обучения, связанные с космосом, физикой, математикой, материаловедением, энергетикой и энергоэффективностью, биотехнологиями и медициной.

Как отметила замминистра, российским специалистам также может быть интересен иностранный опыт в других передовых сферах. "В ЮАР нас интересуют сельское хозяйство и биотехнологии. Нам также интересен их опыт геномодификации", - сообщила она.

"Что касается Китая, то очень серьезно в этой стране развивается космос, mega-science ("меганаука" - научно-исследовательские проекты, финансирование создания и эксплуатация которых превышает возможности отдельных государств - прим. ТАСС). Например, эта страна запускает свой токамак. В Китае интересен опыт внедрения науки в рынок, а также запуск биржи интеллектуальной собственности", - резюмировала Огородова.