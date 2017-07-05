Собянин пообещал, что ситуация с трафиком на дорогах Москвы улучшится в течение 1,5 месяца

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июля. /ТАСС/. Пробки на дорогах Москвы из-за ремонта улиц сократятся в течение 1-1,5 месяцев,. Такое обещание дал мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Конечно, в настоящее время ситуация достаточно сложная на дорогах Москвы из-за реконструкции улиц, но, я думаю, она восстановится в ближайшие месяц-полтора", - сказал он.

Московский градоначальник отметил те преимущества, которые российская столица получила за счет внедрения индивидуальной транспортной системы. "За последние три-четыре года она вобрала в себя все лучшее, что создано в мире - это и управление транспортными потоками, и система контроля за движением, и фото-видеофиксация нарушений ПДД, и контроль за работой общественного транспорта, - перечислил Собянин. - В результате мы фиксируем уменьшение ДТП на дорогах почти вполовину, улучшение средней скорости трафика почти на 13% при огромном росте количества машин".

Мэр Москвы также отметил, что подобная система безопасности внедряется в настоящее время на метрополитене.