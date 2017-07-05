HeadHunter: самый высокий рост зарплат в Москве произошел в этом году у проектировщиков

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Самый высокий рост зарплат (21%) в Москве за первое полугодие 2017 года произошел у работников, отвечающих за предпроектную подготовку и согласование проектов, сообщает в среду рекрутинговая компания HeadHunter.

"В столице самые заметные изменения заработной платы произошли у работников, отвечающих за предпроектную подготовку и согласование проектов - 21%. На втором месте профессионалы в области строительства трубопроводов - 20%. Третье место у специалистов по бренд-менеджменту - рост составил 19%", - говорится в пресс-релизе организации. В Санкт-Петербурге в лидерах по росту заработной платы специалисты по проектированию инженерных коммуникаций - 19%, на втором месте работники сферы энергоснабжения - 18%, третье место у специалистов по веб-верстке - 17%.

В то же время заработные платы в целом по России, по данным аналитиков HeadHunter, выросли в среднем всего на 2%.

"На конец первого полугодия 2017 года совокупные месячные доходы работающих жителей России (оклад + бонусная часть) выросли в среднем на 2%. У линейных руководителей рост составил 3%. На текущий момент средний месячный совокупный доход работника уровня "специалист" по России составляет 47 тысяч рублей", - говорится в пресс-релизе рекрутинговой компании.

Согласно данным HeadHunter, самая высокая средняя зарплата за первое полугодие 2017 года зарегистрирована у работников нефтегазового секторе - 128 тысяч рублей, в сфере IT средняя зарплата составляет 75 тысяч рублей, самый низкий доход у работников в сельском хозяйстве - 26 тысяч рублей.

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