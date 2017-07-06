Россия и Таиланд выпустили марку в честь 120-летия дипломатических отношений

БАНГКОК, 6 июля. /ТАСС/. Совместная фотография двух монархов - Николая II и сиамского короля Чулалонгкорна (Рамы V) - украсила почтовую марку, посвященную 120-летию установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом.

Торжественная церемония гашения марки прошла в четверг в Бангкоке в здании Главпочтамта королевства. "Рама V и Николай II были друзьями. Их дружба, о которой напоминает фотография на юбилейной марке, связала два наших народа", - сказал в ходе церемонии посол РФ в Таиланде Кирилл Барский. Он признался, что в детстве сам увлекался филателией и особое место в его коллекции занимали марки из Таиланда.

Фотоснимок, воспроизведенный на марке, был сделан 120 лет назад в Санкт-Петербурге во время посещения Рамой V Российской империи. Фотокарточка имеет особую историческую ценность. Как считают многие исследователи, в том числе благодаря публикации снимка по распоряжению Николая II в европейских газетах в начале XX века королевству Сиам (ныне Таиланд) удалось сохранить свою независимость. Не желая ссориться с Россией, Франция отказалась от первоначальных планов по покорению Сиама.

В Таиланде в честь 120-летия дипломатических отношений с Россией также выпущена открытка с памятной фотографией. Саму же марку здесь можно приобрести за 3 таиландских бата (5,2 рубля). В России стоимость марки составляет 22 рубля.

Вместе с Кириллом Барским юбилейную марку в Бангкоке погасила постоянный секретарь Министерства цифровых технологий в экономике и обществе Вилаилак Чуливатанакун. В качестве памятного сувенира посол РФ подарил ей набор марок с изображением российского дипломата Андрея Карлова, убитого в декабре 2016 года в Анкаре.