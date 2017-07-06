Около 4 тыс. квартир готовы в Москве для переселения по программе реновации

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. квартир в новых домах готовы и уже могут принять первых переселенцев по программе реновации в столице. Об этом в четверг сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Уже сформировано порядка 4 тыс. квартир", - сказал он.

Хуснуллин пояснил, что речь идет о жилье, построенном ранее по разным городским программам. "За счет того, что эти программы подходят к окончанию, в ряде домов есть квартиры. Есть еще строящиеся. В данный момент порядка 1 млн квадратных метров (недвижимости - прим. ТАСС) строится, часть может использоваться под реновацию", - отметил заммэра.

Он добавил, что сегодня готовые квартиры есть "в каждом округе Москвы". "Первую волну реновации нам ничего не мешает поднять и уже начать переселять туда людей", - заключил Хуснуллин.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня, до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.

Moscow Urban Forum

С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.

На своем пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира, в том числе мэров иностранных городов, представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в 2017 году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".