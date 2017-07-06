В парках Москвы бесплатно покажут фильмы о дикой природе

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Фильмы о дикой природе России будут показывать в течение всего июля в пяти парках столицы. Об этом в четверг сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Гости познакомятся с такими обитателями фауны, как уссурийские тигры и медведи, а также увидят суровые российские пейзажи и ледяное море, омывающее одно из самых отдаленных мест - Землю Франца-Иосифа", - говорится в сообщении. Проект, посвященный Году экологии, запускает National Geographic совместно с Мосгорпарком. Первые показы пройдут 8 и 9 июля.

В парке "Красная Пресня" кинопоказы запланированы в летнем кинотеатре по понедельникам и четвергам в 19:30 мск. В Измайловском парке зрители будут знакомиться с дикой природой по субботам в 15:00 мск в выставочном павильоне. Гостей Таганского парка приглашают на кинопоказы по понедельникам и субботам в 19:30 мск. В парке "Фили" сеансы в летнем кинотеатре увидеть можно по понедельникам и вторникам в 20:00 мск, а в Лианозовском парке - на центральной сцене по средам и воскресеньям в 18:00 мск.